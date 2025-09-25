La ironía de Gonzalo Miró antes del partido frente al Real Madrid: "Me he subido al tren del Cholo Simeone"

El Atlético de Madrid ha jugado un total de siete partidos esta temporada, los resultados no han sido lo que esperaba el aficionado atlético, tan solo dos victorias, las dos en el Estadio Metropolitano frente al Villarreal y Rayo Vallecano.

Precisamente frente al equipo del sur de Madrid, el equipo de Simeone se vio obligado a remontar con un gran Julián Álvarez, que anotó su primer hat-trick con la camiseta rojiblanca. Un partido, que por como transcurrió, puede servir de aliciente para creer que este Atlético de Madrid puede plantarle cara al Real Madrid en el derbi de la próxima jornada de LaLiga (sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas).

EFE Julian Álvarez en uno de sus tres goles frente al Rayo Vallecano

El equipo de Xabi Alonso es posiblemente uno de los equipos más en forma de Europa, seis partidos en liga y seis victorias, con Mbappé en el mejor momento desde que llegó a la capital de España. Además al francés se le puede unir Vinicius, que ante el Levante fue uno de los mejores, con un golazo con el exterior de la bota derecha y una asistencia para que Franco Mastantuono estrenara su casillero como goleador blanco.

EFE VALENCIA, 23/09/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (i) celebra su primer gol, tercero del equipo ante el Levante, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar

¿firma el empate ante el real madrid el aficionado del atleti?

Juanma Castaño aprovecho la remontada rojiblanca para empezar a hablar sobre el gran partido del fin de semana, el derbi madrileño. Una de las preguntas que lanzó a los contertulios el director de El Partidazo de COPE es si el Atlético de Madrid debe "firmar" o no un empate contra el actual líder de LaLiga.

Antonio Ruiz, tiene claro que "tal y cómo vienen los dos equipos y como está el Atlético de Madrid, yo a día de hoy, firmo el empate". Una opinión que no compartía el ex futbolista del club rojiblanco, Mario Suárez: "El sábado hay que ir a ganar, sin miedo".

la respuesta de gonzalo miró

A esta misma pregunta, Gonzalo Miró no se muestra muy optimista: "El Atlético de Madrid ha ganado dos partidos de siete, eso es una realidad". Aún así el comentarista en Tiempo de Juego opina igual que Mario Suárez y "no firmo el empate, porque el Atlético de Madrid no tiene absolutamente nada que perder".

Miró no desaprovechó la oportunidad para volver a utilizar la ironía y explica que "una vez que me he subido al tren de el Cholo y que el equipo asume que va a ser tercero o cuarto, hoy por lo menos nos hemos divertido y hemos recortado dos puntos al Athletic de Bilbao. Me he subido al carro ganador, al carro que gana siempre, pase lo que pase".

