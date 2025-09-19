Igualar el duelo físico para mantener el impulso

El Alavés inicia este sábado (18:30 horas) en Mendizorroza una secuencia de tres encuentros en apenas siete días, una “seguidilla” que pondrá a prueba la profundidad de su banquillo. Tras recibir al Sevilla, el equipo viajará a Getafe el miércoles (19:00 horas) y cerrará la semana en Mallorca el sábado siguiente (18:30 horas). Coudet, consciente del desafío, subraya la importancia de contar con todos: “Vamos a necesitar a todos más allá de quién salga de inicio. Lo digo siempre: quien es titular no tiene por qué ser el jugador más importante del partido. Todos tienen que estar al 100%”.

Esta racha llega en un momento dulce para los albiazules, que han acumulado siete puntos de doce posibles, posicionándose en séptimo lugar. “Estamos muy tranquilos, con los pies sobre la tierra y trabajando muy bien en el día a día. Siempre hay cosas que mejorar, pero tenemos ganas de ir a por más”, expresó el entrenador, ambicioso pero realista. El reciente triunfo en San Mamés ante el Athletic (0-1) ha elevado la moral, aunque Coudet insiste en mirar adelante: “Lo que pasó ya queda atrás. El vestuario trabaja muy bien y estamos satisfechos por regalar esa victoria a la afición. Ahora toca pensar en el Sevilla, así que hay que ir a por más, crecer y mejorar algunas cosas en el próximo partido”.

Integración de los Nuevos Fichajes

La plantilla del Alavés, renovada con diez incorporaciones este verano, sigue acoplándose tras un mes de competición. Coudet pone énfasis en los últimos arrivals: Denis Suárez, Lucas Boyé y Jon Pacheco, quienes ya han debutado. "Los jugadores que llegaron sobre la hora se han integrado muy bien y ya han participado. El tiempo y el trabajo nos va a hacer vernos cada vez mejor", aseguró el técnico.

En el derbi vasco, Boyé y Pacheco estrenaron minutos con buenas sensaciones: el argentino jugó 45 minutos como delantero, mientras el navarro sumó 15 en la zaga. Denis, por su parte, disputó la segunda mitad completa, clave en la jugada del gol ganador. “Llevaban pocos entrenamientos y ya han tenido minutos. Poco a poco nos vamos a ir entendiendo mejor. Así podremos seguir creciendo, siendo un equipo sólido que intenta jugar siempre de la misma manera e idea”, declaró Coudet. Esta adaptación rápida es vital para un grupo que aspira a “lograr una permanencia holgada y luego, por qué no, soñar”.

Elogios a Carlos Vicente

Uno de los pilares en el arranque liguero ha sido Carlos Vicente, extremo derecho indiscutible que marcó el gol del empate ante el Atlético (1-1). Su sustitución en el descanso contra el Athletic fue táctica, no por bajo rendimiento. Coudet lo defendió con vehemencia: “Son jugadores importantes que a veces no tienen su mejor día. No es un drama y así se lo digo a ellos. El lunes llegamos y reseteamos. Carlos no es importante para nosotros, es importantísimo”.

Esta declaración resalta el valor del aragonés en un esquema donde la consistencia es clave. Vicente ha sido artífice de momentos decisivos, y su presencia en la banda derecha fortalece un ataque que busca equilibrio entre solidez y ambición.

Progreso de Yusi y Apuesta por Diarra

En el lateral izquierdo, el joven Yusi, de 19 años y fichado por tres millones de euros del Real Madrid, representa una inversión a futuro. Hasta ahora, solo ha jugado el tiempo añadido en la primera jornada contra el Levante, pero Coudet está satisfecho con su evolución: "Está teniendo un gran crecimiento. No ha jugado hasta ahora pero, por cómo está evolucionando y entrenando, en cualquier momento lo vamos a necesitar y va a tener la opción de jugar".

Mientras, Moussa Diarra ha asumido el rol titular, enfrentando duelos complicados. “Es muy rápido y en los partidos que ha jugado ha tenido dos duelos difíciles ante Iñaki Williams y Giuliano Simeone y no ha perdido muchos. Encima le pedimos que sea profundo, que llegue, ataque y ganemos altura como también le solicitamos a Parada. En estos duelos con jugadores de mucha velocidad he preferido a Moussa en el lateral izquierdo", explicó el argentino, valorando su velocidad y proyección.

Competencia en la Delantera y Opciones Tácticas

La zona ofensivat tiene profundidad, con Mariano, Toni Martínez y Boyé compitiendo por minutos. En San Mamés, Coudet empezó con Mariano, pero introdujo a Boyé y Toni en la segunda parte, alterando el esquema a dos puntas. “Los tres delanteros jugaron bien en San Mamés. Tras la lesión, Boyé llevaba pocos días entrenando y entró muy bien en la segunda parte. También Toni. Y Mariano estaba haciendo un buen partido, pero estaba al límite con la tarjeta y lo tuvimos que cambiar. Los tres están compitiendo, quieren ser protagonistas y es bueno”, valoró.

Esta variante táctica, con dos delanteros, “siempre se plantea”, según Coudet, quien prueba dibujos en entrenamientos. “Durante la semana vamos probando y cambiando el dibujo. Al final yo soy el que veo a los jugadores y decido en base a ellos y al rival que hay enfrente. Además, no el que inicie tiene que ser el más importante”.

Competencia Interna y Polivalencia

La “competencia interna” eleva el nivel general, extendiéndose a todas las líneas. “Es buena, exigente y eleva el nivel individual“, detalló Coudet. En defensa, “Pacheco lo hizo bien ante el Athletic, pero Tenaglia está bien ahí“. En el medio, "Benavídez ya se ha recuperado y está para jugar, Guevara no salió en el último partido, pero está ahí“. El técnico evita favoritismos: “Si vamos a los casos individuales, que no me gusta, voy a mencionar a todos porque el equipo está bien, pero ninguno puede aflojar”.

La polivalencia es un activo: “Tenemos jugadores de nivel en casi todas las zonas, pero lamentablemente, solo empiezan once. Intentamos que se mezclen y ocupen distintas demarcaciones para que se entiendan juntos y podamos ir modificando el dibujo, teniendo variantes antes o durante el partido”. Además, "contamos con varios jugadores que pueden actuar en diferentes posiciones y eso para un entrenador es de agradecer”. Previa al Duelo con Sevilla y

Regreso de Protesoni

Frente al Sevilla, con la ausencia de Joan Jordán para los hispalenses, Coudet anticipa un choque intenso: “El Sevilla es un equipo intenso, muy físico y que nos va a exigir mucho. Es un partido duro como todos los de LaLiga, pero intentaremos adaptarnos al rival como venimos haciendo”. Elogió a Almeyda: “Los clubes de Matías siempre hacen un buen trabajo”.

Una buena noticia es el regreso de Protesoni, quien "podrá entrar en la convocatoria" tras volver a entrenar. Coudet reitera su filosofía: "Somos un equipo que va a intentar jugar siempre igual tanto en casa como fuera. Preferimos jugar en Mendizorroza con nuestra gente porque nos sentimos más cómodos, así que ojalá podamos hacer un gran partido". Con 22 de 24 jugadores habiendo disputado minutos –salvo Maras y Raúl Fernández–, el Alavés busca hacerse fuerte en casa y prolongar su racha.