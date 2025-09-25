La escena inconfesable que vive el marido de Carmen antes de hacer el descenso del Sella y que le avergüenza: "Imagínate la situación"

En el 900.50.60.06, los 'Fósforos' nos desgranan anécdotas en 'Herrera en COPE' a raíz del tema del día que les proponemos: ¿ustedes qué quieren confesar?

Carmen, por ejemplo, dice que su marido estaba esperando en el descenso del Sella, en Asturias. Estaba a punto de meterse en la piragua. De pronto, le entraron ganas de ir al baño y "notó que había una mojadera por ahí. La mano todo marrón. De repente, nota que alguien le dice: 'Hombre Pepe, cuánto tiempo'. Y luego ya se limpió. Pero imagínate la situación".

El siguiente 'Fósforo', llamado Álvaro, confiesa lo siguiente. Su mujer le regaló un Yorkshire y "desde entonces, la verdad es que duermo siempre con él. Lo que pasa es que el perro en verano es muy caluroso. Se escapa, se baja de la cama porque hace calor".

Otra 'Fósfora', llamada Carmen, afirma que siempre se lleva la almohada para viajar y "otras dos pequeñas como de cuna. Una me la pongo entre las rodillas y la otra la abrazo. Yo paso vergüenza, pero mi marido lo pasa horriblemente mal porque no sabe dónde meterlas en la maleta. Horrible".

MÁS SECRETOS INCONFESABLES DE NUESTROS 'FÓSFOROS'

¿Y qué secreto tiene Antonio? Este oyente afirma que, en su juventud, le pasó algo. Abrieron una nuez y "no se nos ocurre otra cosa que ponérselo al gato de zapato. La nuez coincidió. A la medida. El gato tenía peligro".

Joaquín también ha respondido al tema del día. Él vivía en una séptima planta cuando era un niño y su madre, si le hacía un bocadillo que no le gustaba, lo tiraba por el balcón de su vecino. Un día, ese vecino (valga la redundancia) subió a su casa. "'Mari, yo no sé si a ti te pasa. Pero yo de vez en cuando me encuentro restos de comida y todo lleno de hormigas", le digo el vecino a su madre.

Juanma se apellida Acosta. Es de Tenerife. Tiene un gran peso desde hace años. Es seguidor del Tenerife y del Atlético de Madrid. No le gusta el Cholo. Y no se esconde. Decir esto "ante mis amigos es como mentar al demonio".

Por último, una 'Fósfora', llamada María, tiene un secreto que no lo sabe ni su familia. Un día, estaba con su marido en un gran hotel y "me dijeron que le diera a un botón, para abrir a una puerta, y di a otro que no era. Saltó la alarma. ¡Fuego, fuego! Tuvimos que salir pitando. Era la hora del desayuno. Aquello fue un caos. Era enorme. Lo pasé muy mal y no lo conté".