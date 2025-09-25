El Real Madrid se plantea una cesión de Endrick y el jugador no lo contempla

Miguel Ángel Díaz ha informado este miércoles en el futuro que el futuro de Endrick en el Real Madrid podría estar en el aire. El conjunto blanco, según ha contado nuestro compañero, "ve con buenos ojos" ceder al brasileño para que acumule minutos.

Endrick regresó el pasado viernes a una convocatoria del Real Madrid tras superar una lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha. Una lesión que le impidió jugar el Mundial de Clubes.

El nuevo 9 del conjunto blanco todavía no ha debutado a las órdenes de Xabi Alonso y sigue sin hacerlo. Jugó su último partido el 18 de mayo frente al Sevilla. Por ello, tal y como ha informado Miguel Ángel Díaz su representante, Frederico Pena, se reunió en Valdebebas con Juni Calafat para tratar el futuro de Endrick.

La respuesta del jugador

Sin embargo, el futbolista y su entorno no son partidarios de un préstamo y prefieren continuar en el Real Madrid.

La temporada pasada, Endrick disputó un total de 37 partidos en los que marcó 7 goles, aunque solo en siete de ellos jugó más de 45 minutos. Y la irrupción de Gonzalo, con ficha del primer equipo, amenaza con restarle aún más protagonismo esta campaña.