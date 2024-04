El Alavés ante el bajón de competitividad de la temporada

El Deportivo Alavés no carbura en la recta final del la temporada. La diferencia sobre el descenso, que aún mantiene a pesar de todo, el cansancio que arrastran algunos de sus jugadores más importantes de la campaña y la desconexión competitiva que han supuesto los parones por las ventanas de selecciones y la final de la copa del rey son algunas de las razones para explicar lo que está pasando.

De los últimos 9 partidos, el Alavés ha perdido 5, es decir, que solo ha sacado réditos en los empates frente a Villarreal, Betis y Mallorca y los tres puntos frente al Rayo Vallecano en Mendizorroza. 6 puntos de 27 y la distancia respecto del descenso sigue estando a 7 porque el Cádiz, aun con la llegada de Pelegrino al banquillo, no acaba de aprovechar el bajón competitivo del equipo.

La derrota frente al Granada, que tiene un pie y tres cuartos en segunda división, mostró al pero Alavés de la temporada. El técnico alavesista habló de “mover el árbol” para tratar de mantener el estilo y las sensaciones del equipo, pero no lo consiguió.«Es difícil — explicaba al término del encuentro —, porque habíamos hecho una de las mejores semanas de entrenamiento del año. Cuando el Granada mete el primer gol en su primera ocasión, se crece y nos han superado. Tenemos que recuperar esa confianza, estos jugadores están haciendo una temporada espectacular. Nosotros podemos perder partidos, pero así no. Hay que hacer examen de conciencia y transmitir que quiero recuperar ese espíritu. A lo mejor no tenemos las mejores armas, pero tenemos que creer en nosotros y subir el rendimiento individual y colectivo. Es mi misión y me hago responsable, nos quedan siete finales. En casa contra el Atlético de Madrid tenemos que transmitir ambición y ganas, si no vamos a llegar a los últimos partidos jugándonos la vida. Hay que levantar la cabeza y saber que así no vamos bien».

«He hecho tres cambios con respecto al último partido, uno por duda y los otros dos por decisión técnica. Panichelli ha estado muy bien, ha sido más peligroso e incisivo que Samu, hasta que le ha durado la gasolina porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Duarte y Tenaglia también han estado muy bien. Pero hay gente que no ha estado bien y les toca recuperar la forma. Estamos en disposición de salvarnos antes de tiempo y tenemos que asumirlo y dar un paso adelante. Tenemos dos partidos consecutivos en casa y no podemos perderlos».

Los siguientes encuentros, Atlético de Madrid y Celta de Vigoson en Mendizorroza,que cumple 100 años en el segundo de ellos y se antojan importantísimos, no tanto en cuanto a la consecución de puntos como a la adquisición de sensaciones.