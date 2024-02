En Corto y al Pie analiza el Betis-Alavés, los rumores del mercado y la renovación de García Plaza

En el último capítulo de “En Corto y al Pie” la tertulia radiofónica que se emite semanalmente los martes en Deportes COPE Vitoria, analizamos el empate a cero del Benito Villamarín frente a un Betis necesitado de resultados. El Alavés se está mostrando muy sólido y fiable a domicilio respecto de las otras temporadas en primera. Alfredo Vázquez expresaba que «la principal diferencia con respecto a otras temporadas es que siempre se cimentaba la permanencia en Mendizorroza. Este año también, pero también en la imagen que está dando el equipo fuera de Mendi y los puntos que se están rascando fuera de Mendi». Alberto Lasaga ponderaba la solidez y la plasticidad del juego de los de Luis García Plaza, que están consiguiendo buenos resultados por el acierto en la elección de los futbolistas, la juventud de los mismos y el esfuerzo físico que desarrollan: «Eso hace que el equipo en su conjunto e individualmente vaya creciendo. Es que jugamos a fútbol como nunca».

Vídeo





Una vez que la permanencia está bastante encarrilada para el deportivo Alavés, con 11 puntos a estas alturas sobre el descenso, se empiezan a escuchar rumores de salidas. Durante el mercado de invierno, la más extendida de todas fue la de Luis Rioja al Betis, que no se produjo porque el equipo verdiblanco no puso el dinero suficiente que entendía el Alavés, que costaba el traspaso de uno de sus jugadores más importantes. Rioja jugó en el Vilamarín y al ser sustituido recibió el cariño de la grada bética. «Rioja no firmó en invierno porque le utilizaron para firmar otros jugadores porque no me digas a mí que 3,000,000 o 2,000,000 y medio de oferta por un jugador que es básico... Yo me alegro porque Rioja ha reaccionado bien, aunque le gustaría, está en el Betis porque se ha tenido que dar cuenta que la han utilizado y si de verdad lo quieren, lo ficharán en verano», afirmó Lasaga. Vázquez apostilló que este Alavés tiene la cualidad de que no hay nadie imprescindible, «si algo está demostrando la plantilla cada vez este año es que parece no haber nadie imprescindible. Sedlar se lesionó de larga duración cuando estaba dando un nivel que parece que lo tenemos olvidado. Abqar se fue un mes, y Duarte y Tenaglia pudieron suplirlo. Rioja no es imprescindible, importante, sí, sin duda, y no solo por sus prestaciones en el campo que evidentemente también, sino porque estamos hablando allá de un futbolista con una trayectoria larga en nuestro equipo, con ascendencia en el vestuario. Y bueno, pues todas esas cosas, cuando nos planteamos, prescindir el jugador y que ponderarlas todas las que se ven hacia afuera y las que solo se ven hacia adentro».

Vídeo





Otro de los nombres propios es Gorosabel, jugador comprado a la real Sociedad, fichado por un único año y que parece que apunta al Athletic Club. Hector Valdés reflexionaba sobre su aportación: «Gorosabel es un chaval que, según ha llegado, eh, lo único que ha hecho es jugar de manera fenomenal al fútbol en Vitoria. Y si su aspiración o su objetivo era llegar a otro equipo con esta temporada de tránsito, si hace esta magnífica temporada de tránsito, cualquier otro jugador que quiera venir un año para luego promocionar a otro equipo, yo le doy la bienvenida desde ya vamos».

Vídeo





Por último, Luis García Plaza empieza a hablar públicamente sobre su continuidad. Valdés y Vázquez no se pensarían su renovación, mientras que Lasaga esperaría a la consecución matemática de la permanencia.

Vídeo





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado