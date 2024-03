El precedente que hace que el Alavés no pueda celebrar aún la permanencia virtual

Con 32 puntos y diez puntos de distancia a falta de otras tantas jornadas, con un equipo como el Cádiz que solo ha podido lograr 22 puntos en 28 jornadas y las sensaciones tan positivas que está transmitiendo el Alavés en cada partido en la primera división, va a resultar muy difícil que el Glorioso descienda esta temporada.

La victoria frente al Rayo Vallecano de la pasada jornada por cero a uno, con un golazo de Gorosabel, ha hecho llegar al Deportivo Alavés a la treintena de puntos y ha cerrado una racha de 5 partidos en los que no se había sumado puntos de tres en tres. Sin embargo, Luis García Plaza en sala de prensa aseguró que todavía no hay nada hecho y que durante el último cuarto de campeonato se producen resultados extraños y no probables que hacen que las distancias y la progresión de puntos no se cumpla. El técnico madrileño aludió a una temporada con el Levante con el que, a pesar de llevar una buena renta, casi se llevan un susto al final de la liga debido a la relajación y a que los rivales empezaron a sumar todo lo que no habían hecho en jornadas anteriores.

El Levante descendió con 10 puntos de ventaja

Es precisamente el Levante, el protagonista del único precedente en la liga en el que a falta de 10 jornadas y con 10 puntos de ventaja sobre el descenso, acabó siendo equipo de segunda división. Fue en la temporada 2005, cuando el Mallorca logro salvarse. El equipo que entonces dirigía Héctor Cúper protagonizó una histórica remontada y logró sumar catorce de los dieciocho puntos que quedaban por jugarse, gracias a cuatro victorias y a dos empates. Su despertar coincidió con el tramo final de la caída libre en la que entró el Levante en esa campaña y que hizo que el conjunto valenciano solo sumara dos de esos dieciocho últimos puntos, lo que le llevó a caer al tercer puesto por la cola y a descender a Segunda.





Con un más 9 y mucho más cerca en el tiempo, el Girona, en la temporada 18/19, con el Alavés en primera, se fue al pozo de la segunda. La segunda vuelta del conjunto rojiblanco fue desastrosa. Tan solo sumó 13 puntos y ocupaba ya puestos de descenso en la última jornada de liga.