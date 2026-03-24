Nombres de casas, pueblos o del padre: así se originaron los apellidos en las tres zonas de Navarra

Navarra, como tierra bilingüe, ha sido cuna de apellidos que conviven tanto en castellano como en euskera. El experto en genealogía Eneko Bernaldo de Quirós, responsable de la popular web y perfil de Instagram Apellidos Vasco Navarros, explica esta dualidad con ejemplos claros. "Tenemos un apellido muy típico, que es el apellido Escudero", señala, originario de la zona de habla castellana. Por contra, en la zona vascoparlante, como en Echarri-Aranaz, surgía su equivalente, Escutari, que "es exactamente lo mismo, pero en Euskera".

Las tres zonas que marcan el origen del apellido

Bernaldo de Quirós afirma que Navarra se puede dividir en tres zonas generales según la costumbre para apellidar. La zona más norteña y montañosa, que los romanos llamaban el saltus vasconum, se caracterizaba por utilizar como apellido el nombre de la casa donde se nacía.

En la zona media, lo habitual era adoptar el nombre del pueblo de origen de la persona. "Si tú te pasabas de ir del pueblo de Munarri a vivir a Echauri, pues, se te ponía no sé quién de Munarri", ilustra el experto.

Finalmente, en la zona más sureña, conocida como la Ribera, tanto en el área de Estella como en la de Tudela, la costumbre principal era el patronímico. Este sistema consistía en derivar el apellido del nombre del padre. "Si eras Martín, pues tu hijo era Martínez, y si eras Gonzalo, tu hijo era González", aclara.

La costumbre de poner por apellido el nombre de la casa de las zonas del norte desaparece porque la sustituye la costumbre castellana" Eneko Bernaldo de Quirós Apellidos Vasco Navarros

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Sin embargo, estas tradiciones no perduraron por igual. A partir de finales del siglo XVIII, la costumbre norteña comenzó a desaparecer. Según explica Bernaldo de Quirós, "la ley administrativa española que que, bueno, pues, que da preferencia al patronímico del padre sobre el nombre de la casa, pues, esa costumbre, ya la costumbre de poner por apellido el nombre de la casa de las zonas del norte desaparece porque la sustituye la costumbre castellana". Este cambio se consolidó hacia el año 1790, cuando en lugares como el Baztán, Salazar o el Valle de Aezkoa ya no se ponía el nombre de la casa como apellido.

Apellidos nacidos de motes y oficios

Además de estas tres grandes categorías, existe una serie de apellidos curiosos que no responden a ninguna de ellas, sino que nacen de motes, oficios o características personales en una época en la que la gente aún no tenía apellidos formales. Un ejemplo que ya está desaparecido es Lope Arotza, surgido en Uztárroz, en el Valle de Roncal, y que significa literalmente “Lope el herrero” en euskera. El hijo de esta persona fue registrado como "Pedro de Lope Arotza", y el apellido se transmitió durante generaciones.

Esos son motes que se daban a las personas en aquellos tiempos, y como no se tenía apellido, pues, sus hijos se les conocía como iguales" Eneko Bernaldo de Quirós Apellidos Vasco Navarros

Otro caso es el apellido Escuchuri, que significa “manos blancas” y que nació en Jaurrieta como un apodo. Debido a la trashumancia, este apellido acabó llegando a Falces, donde todavía existe. Un tercer ejemplo es Galtzagorri, que se traduce como “pantalones rojos” y nombra a un elfo de la mitología vasca. Este apellido nació en Narvarte y sigue vigente. "Esos son motes que se daban a las personas en aquellos tiempos, y como no se tenía apellido, pues, sus hijos se les conocía como iguales, con el mismo apellido", resume el genealogista.

Un hobby convertido en un proyecto a gran escala

El interés de Eneko Bernaldo de Quirós por la genealogía empezó como un hobby mientras escribía un libro sobre los apellidos de su pueblo, Iturgoyen. Al ver que la información era de interés para otras localidades, empezó a compartirla y el proyecto creció exponencialmente. "Se me fue un poco de las manos, a la gente le gustó mucho, me empezaron a escribir miles de personas", confiesa.

El volumen de trabajo es tal que Bernaldo de Quirós se plantea dedicarse a ello a tiempo completo. Actualmente, tiene una lista de espera de 3.400 apellidos por investigar. Ya ha publicado gratuitamente la historia de unos 750 apellidos en su web y ha realizado entre 300 y 400 láminas personalizadas, sumando un total de unos 1.200 apellidos estudiados. Estas láminas, que se pueden adquirir en su página, son las que le permiten financiar y "seguir con el proyecto".