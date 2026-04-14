El chef Antonio Teruel desvela su receta para convertir unos simples plátanos en un postre de lujo

El chef Antonio Teruel ha presentado una forma diferente y especial de comer plátanos, transformando esta fruta en un postre sofisticado: unos plátanos flambeados al Grand Marnier. El cocinero explica que, aunque la receta es sencilla, requiere prestar un poco de atención para lograr un resultado perfecto que puede incluir hasta un pequeño espectáculo en la mesa.

Plátanos flambeados, una receta con espectáculo

Para empezar, Teruel recomienda usar plátanos que no estén muy maduros para que mantengan una textura más firme. Los ingredientes necesarios son, además de los plátanos, mantequilla, azúcar, licor de naranja (como Grand Marnier o triple seco), zumo de naranja y nata para montar. El primer paso consiste en fundir la mantequilla en una sartén adecuada y añadir el azúcar para formar un caramelo. A continuación, se incorporan los plátanos para que se sofrían ligeramente.

El momento clave llega al añadir el licor de naranja. El chef advierte de la importancia de la seguridad en este paso: "cuando queméis el cualquier licor debajo de la campana, estáis corriendo un riesgo tremendo, así que separamos de la campana y pegamos fuego". Este proceso de flambeado quema el alcohol rápidamente y crea un efecto visual llamativo pero controlado.

Apartamos de la campana y pegamos fuego"

Antonio Teruel también sugiere una alternativa para celebraciones como un cumpleaños: preparar todo el plato sin el licor y añadirlo al final, caliente, en la mesa. "Apagas las luces, echas el licor, pegas fuego, y es un poco espectáculo", comenta. Tras el flambeado, se deja que el plátano cueza brevemente y, si la salsa está muy ligera, se permite que reduzca hasta obtener una crema que se servirá por encima, acompañada de nata montada.

Aunque en España no hay una gran tradición de cocinar el plátano más allá de su consumo natural, el chef recuerda otras preparaciones. Destaca el plátano frito al estilo 'chips', una elaboración más común en Sudamérica que él mismo suele hacer en casa por su textura y sabor. También propone una opción muy sencilla que le "encanta": plátano troceado con yogur, con o sin azúcar.

El diccionario del chef: majar, mojar y pochar

Además de la receta, Antonio Teruel ha explicado tres términos culinarios. El primero es "majar", que consiste en machacar o golpear ingredientes en un mortero de forma imperfecta o grosera. "Un majado se suele hacer también para para el gazpacho", señala el chef, donde se machacan ajo y pan antes de incorporarlos al resto de la preparación.

El segundo término es "mojar", una acción muy común en guisos. Teruel lo describe como "añadir líquido a una preparación" cuando esta se está quedando seca, con el fin de equilibrar la proporción de líquido con el resto de los ingredientes.

Finalmente, el chef ha detallado qué significa "pochar", una técnica crucial en muchas de sus recetas. Se trata de cocinar un alimento a temperatura suave para que se haga lentamente sin coger color, a diferencia de freír. "Pochar, siempre a baja temperatura y suave, suave, suave, que se me vaya haciendo para que no no no tome color y sabor", explica. La diferencia es clave, ya que el sabor de una cebolla pochada es muy distinto al de una frita.