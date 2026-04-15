El Sport Extremadura de Badajoz logra un histórico salto de categoría a Primera RFEF

El Sport Extremadura ha hecho historia al certificar su ascenso a Primera RFEF. El conjunto pacense ha culminado una temporada de ensueño imponiéndose por 2-0 a su máximo rival, el Sporting de Huelva, en un partido que desató la euforia en las gradas de las IDM El Vivero.

Al equipo dirigido por Juan Carlos Antúnez le bastaba con un punto en las últimas tres jornadas para asegurar el campeonato, pero no quiso esperar más. Una doblete de Amanda sentenció el encuentro y el ascenso directo, llevando al club a la división de plata del fútbol femenino y devolviendo a Badajoz a la segunda línea de este deporte.

Un ascenso de récord

La gesta del Sport Extremadura se enmarca en una trayectoria meteórica. Se trata de su tercer ascenso en solo cinco años desde su fundación en 2021, el segundo de forma consecutiva. El equipo ha dominado el grupo 3 de Segunda RFEF con una solvencia abrumadora, proclamándose campeón a falta de dos jornadas para el final.

Las cifras reflejan su dominio: 20 victorias en 24 partidos, con solo un empate y tres derrotas. A falta de dos encuentros, suma 61 puntos, doce más que el segundo clasificado, y presenta un balance de 56 goles a favor y solo 20 en contra.

El club pide centrar el foco en el deporte

Tras el histórico ascenso, unas declaraciones de Silvia González Chaves, Secretaria General del PSOE Badajoz, han motivado una respuesta por parte del club. La entidad ha emitido un comunicado oficial para agradecer las felicitaciones pero, al mismo tiempo, para desmarcarse de cualquier reivindicación política.

Como entidad deportiva, nos centramos exclusivamente en nuestro trabajo y en la gestión de lo que nos atañe. Por ello, no nos sentimos alineados con ninguna reclamación o reivindicación política que se sitúe en nuestro entorno”

En el texto, el club subraya su neutralidad y su deseo de mantener una buena relación con todas las fuerzas políticas. "Como entidad deportiva, nos centramos exclusivamente en nuestro trabajo y en la gestión de lo que nos atañe. Por ello, no nos sentimos alineados con ninguna reclamación o reivindicación política que se sitúe en nuestro entorno", afirma el comunicado.

Jugadoras celebran el ascenso

El Sport Extremadura ha querido poner en valor su compromiso "DISE": Deporte, Innovación, Social y Edupleabilidad, que define su hoja de ruta. Además, ha expresado su agradecimiento a instituciones como la Fundación Municipal de Deportes, el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, confiando en que su crecimiento se vea correspondido.

Finalmente, el club solicita que "el foco de atención permanezca en el extraordinario éxito deportivo conseguido por nuestras jugadoras, un hito que pertenece a toda la ciudadanía de Badajoz y del que todos debemos sentirnos partícipes".