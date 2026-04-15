La Real Sociedad mide su sueño en la Copa ante un Atlético eufórico y con el recuerdo de Aitor Zabaleta

Con la final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, la expectación crece en torno al duelo que enfrentará a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid. En un programa especial de Deportes COPE Gipuzkoa, emitido desde la Sidrería R. Zabala en Aduna, varias voces autorizadas del entorno txuri-urdin han analizado las claves del encuentro. La tertulia, dirigida por el periodista Marco Antonio Sande, ha contado con la participación de Mauri Idiakez, periodista de la cadena, y de los exjugadores Luis Mari López Rekarte y Gari Uranga.

Un Atlético eufórico pero fatigado

El Atlético de Madrid llega a la final con la moral por las nubes tras su victoria ante el Fútbol Club Barcelona en la Champions League. Sin embargo, el sobreesfuerzo físico podría pasarle factura. El periodista Mauri Idiakez recurrió a la célebre frase de Jorge Valdano para resumir la situación: "El fútbol es un estado de ánimo". Pese a la euforia rojiblanca, Idiakez se aferra a un dato clave: "Tener tres días más de ventaja en una final, muscularmente hablando, es una barbaridad".

La idea de un partido largo como principal baza para la Real Sociedad ha sido un punto de consenso. "Cuanto más largo se haga, mejor para la Real Sociedad", deseaba Gari Uranga, quien espera un duelo intenso que desgaste al rival. Uranga considera que la Real debe encarar el partido "sin ningún miedo" y apostar por "un partido trabajado, un partido largo, porque lógicamente, a tres días del partido de ayer, el Atlético lo tiene que notar sí o sí". Por su parte, Luis Mari López Rekarte también cree que se podrá "esperar un poquito el declive físico de Atlético Madrid, que yo creo que se va a notar".

Convenientemente para La Real tiene que ser un partido trabajado, un partido largo" Gari Uranga Exjugador de la Real Sociedad y comentarista deportivo

El once de la Real y el debate en la portería

En el apartado de buenas noticias para la Real, el técnico Rino Matarazzo ya puede contar en los entrenamientos con piezas como Oyarzábal, Gorosabel y Yangel Herrera, aunque la participación de Igor Zubeldia sigue en el aire. Quienes no estarán seguro en la final son los lesionados Odriozola y Ru Pérez. Con el once casi de carrerilla, el gran debate en la afición se ha centrado en la portería: Remiro o Marrero.

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Los tertulianos de la COPE lo tienen claro. "Yo jugaría con Marrero, porque está motivadísimo para la copa", ha afirmado con rotundidad Mauri Idiakez. Luis Mari López Rekarte se ha mostrado convencido de que Matarazzo "lo tiene clarísimo" y que el elegido "será Marrero". Finalmente, Gari Uranga, aunque ha admitido que por experiencia la elección lógica podría ser Remiro, ha sentenciado: "Sin duda va a jugar Marrero porque se lo ha ganado, el míster le da la confianza en Copa y se ha ganado estar en esa final".

El imborrable recuerdo de Aitor Zabaleta

La final contra el Atlético de Madrid trae inevitablemente a la memoria el trágico asesinato del aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en 1998 a manos de ultras del equipo madrileño. La herida, lejos de cerrarse, sigue muy presente en la familia txuri-urdin y el partido se percibe también como una oportunidad para rendirle homenaje.

Real Sociedad Homenaje en Anoeta a la familia de Aitor Zabaleta

Gari Uranga ha sido especialmente claro al respecto, calificando lo ocurrido como un "asesinato" y subrayando la importancia de la victoria por su memoria: "Yo creo que los jugadores, sobre todo los de casa, también tienen ese sentimiento. Tiene que ser indispensable recordar el nombre de Aitor y toda su familia, y dedicarle a él el triunfo". Uranga ha insistido en la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan la "historia negra de la Real" para que no se olvide.

Ni olvido ni perdón" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

Mauri Idiakez, por su parte, ha resumido el sentir de la afición con una frase contundente: "Ni olvido ni perdón". El periodista también ha expresado su "miedo" ante la posibilidad de que grupos de ultras de ambos equipos puedan organizar altercados. En la misma línea, López Rekarte ha advertido a los aficionados que viajen a Sevilla que "tengan mucho cuidado" porque se van a encontrar "con una banda de delincuentes".

Este profundo análisis se ha podido seguir en Deportes COPE Gipuzkoa, que ofrece sus programas en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM. Además, la actualidad deportiva se puede escuchar tanto en cope.es como en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de COPE MÁS San Sebastián. Para quienes prefieran disfrutar del contenido a la carta, los podcast de los programas se suben diariamente a las principales plataformas como Ivoox, Spotify y Apple Podcast.

El optimismo, en cualquier caso, ha sido la nota dominante en una tertulia que ha finalizado con una porra unánime a favor de la Real. Idiakez ha firmado llegar a la prórroga con empate a dos y ganar en los penaltis. Más directos han sido López Rekarte, que ha vaticinado un 1-2, y Gari Uranga, que ha apostado por un 0-1. Todos ellos ven a la Real Sociedad levantando su segundo título de Copa en tres años.