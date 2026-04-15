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La película murciana 'Sorda' se lleva el premio del público LUX que otorga el Parlamento Europeo

Tras llevarse tres premios Goya y la Biznaga de oro en Málaga la película se lleva este premio a través del voto popular

Discurso de Eva Libertad junto a Nuria Muñoz en el Parlamento Europeo

Philippe BUISSIN

Discurso de Eva Libertad junto a Nuria Muñoz en el Parlamento Europeo

Carlos Alonso

Murcia - Publicado el

1 min lectura

La ópera prima de la directora murciana Eva Libertad continúa aumentando su palmarés, esta vez con el Premio del Público LUX del Parlamento Europeo. La murciana recogió el galardón acompañada de la productora de la película Nuria Muñoz.

El Premio del Público LUX es una iniciativa anual del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. Rinde homenaje al cine europeo y pretende fomentar el compromiso y el debate con el público general sobre cuestiones sociales importantes

En su discurso Libertad pronunció un emotivo discurso en el cual declaró que el trayecto desde la creación de la película "ha sido un viaje muy bonito porque se han cumplido varios sueños". También hizo especial hincapié en la reacción del público con la obra, los espectadores vieron la película con ganas de empatizar y de ponerse en la piel de la protagonista interpretada por la hermana de la directora, Miriam Garlo.

Hemos encontrado un publico diverso con ganas de ponerse en la piel de las otras y de los otros, con deseo de empatizar y de construir un mundo mejor"

Eva Libertad

Directora de Sorda

La película es el primer largometraje español protagonizado por una persona sorda y la primera obra española en ganar el Premio del Público LUX. Se suma a su ya extenso palmarés que ha situado la película en el mapa del cine europeo.

Eva Libertad celebra el premio LUX con el eurodiputado Marcos Ros

Laurie DIEFFEMBACQ

Eva Libertad celebra el premio LUX con el eurodiputado Marcos Ros

Las películas finalistas al LUX contarán con el apoyo del Parlamento Europeo para la distribución de las obras con traducción a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Y por primera vez contarán con traducción a la lengua de signos de esos 24 idiomas. 

La premiada película creada por realizadores murcianos continúa ganando certámenes a largo del mundo incluso un año después de su estreno en cines. Poniendo a las personas sordas y a las creadoras murcianas en el mapa

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