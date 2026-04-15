Una niña resulta herida por un proyectil desconocido en el patio de su colegio en Badajoz
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el origen de lo sucedido
Mérida - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Una niña ha resultado herida en la pierna este lunes mientras se encontraba en el patio del colegio CEIP San José de Calasanz de Badajoz. Los hechos han ocurrido cuando la menor participaba en actividades del propio centro escolar.
Por el momento, se desconoce el origen del proyectil que ha impactado en la alumna. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para el total esclarecimiento de los hechos y determinar la procedencia del disparo.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE BADAJOZ
"Lo que está pasando en Países Bajos no es un hecho aislado, porque en las redes sociales cada vez es más habitual ver violencia y los jóvenes la consumen"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h