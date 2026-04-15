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Una niña resulta herida por un proyectil desconocido en el patio de su colegio en Badajoz

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el origen de lo sucedido 

Una niña resulta herida por un proyectil desconocido en el patio de su colegio en Badajoz

Una niña resulta herida por un proyectil desconocido en el patio de su colegio en Badajoz

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Una niña ha resultado herida en la pierna este lunes mientras se encontraba en el patio del colegio CEIP San José de Calasanz de Badajoz. Los hechos han ocurrido cuando la menor participaba en actividades del propio centro escolar.

Por el momento, se desconoce el origen del proyectil que ha impactado en la alumna. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para el total esclarecimiento de los hechos y determinar la procedencia del disparo.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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