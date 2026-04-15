El aeropuerto de A Coruña se prepara para un aumento del 70% de los vuelos por el cierre provisional de Lavacolla

Este martes se presentó el plan de refuerzo en Alvedro, que asumirá buena parte del tráfico de Lavacolla. El aeródromo de Santiago estará cerrado del 23 de abril al 25 de mayo debido a obras de remodelación en su pista.

El aeropuerto de Alvedro de A Coruña se enfrentará a una "situación excepcional" en palabras de su director Joan Ibáñez desde el 23 de abril hasta el 25 de mayo. El aeródromo coruñés asumirá la mayoría de las operaciones del Aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro, cerrado por obras en su pista. Esta mañana Ibáñez, junto al director de aeropuertos del grupo II de AENA, Raúl Moya, explicó el plan de refuerzo. Una operativa necesaria, teniendo en cuenta que Alvedro sufrirá un incremento del 70% en el número de los vuelos.

Sumará a los seis destinos con los que cuenta la terminal en la actualidad cinco nuevos: Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y Paris-Orly. Este incremento de pasajeros supondrá incorporar un nuevo aparcamiento. Se recupera un antiguo estacionamiento del aeropuerto, situado en una parcela próxima. Se habilitará una senda peatonal y buses lanzadera que conectarán con el edificio. Y, como respuesta al mayor tráfico que se registrará en la zona, de forma provisional, Alvedro pasará a contar con dos entradas. A la habitual, ubicada en la rotonda, se sumará un acceso a la carretera nacional 550. Además, se reforzará el servicio de taxis.

Los cambios no serán sólo exteriores, pues para facilitar el tránsito se pasajeros y la fluidez se incorporará una nueva puerta de embarque. Y por si fuera poco este mes frenético, Alvedro se enfrenta a otro desafío, la amenaza de una posible huelga de controladores aéreos este viernes 17. Este miércoles se reunieron sindicatos y la empresa concesionaria para acercar posturas. Raúl Moya, de AENA, garantiza que la empresa se ha sobredimensionado y que se garantizarán los servicios mínimos durante este período extraordinario.