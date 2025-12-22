Tertulión rojillo: Osasuna encuentra la fórmula del éxito antes del parón navideño

El Club Atlético Osasuna cierra el año 2023 con una victoria contundente y necesaria por 3-0 frente al Deportivo Alavés en El Sadar. Un resultado que, según los analistas del 'Tertulión rojillo de Primera' de Cope Navarra, devuelve la tranquilidad al equipo y confirma el acierto del cambio táctico de Jagoba Arrasate. Los periodistas Javier Salvador, Javier Fernández, Julio González, Iñigo Orbaiz y Javier Iborra analizaron las claves del resurgir rojillo.

La defensa de cuatro, punto de inflexión

El debate sobre el sistema de juego ha sido una constante, pero la victoria ante el Alavés parece consolidar la defensa de cuatro. Julio González recordó una situación similar vivida con Javier Aguirre, quien "se dio cuenta de que no funcionaba, defensa de 4, y de ahí, pues ya ves hasta dónde llegamos". González también ha destacado que jugadores como Lucas Torró "está mucho más a gusto" con este sistema, y que Jon Moncayola es "imprescindible" en el centro del campo, no como lateral.

Más allá del dibujo, los tertulianos han coincidido en que el equipo ha simplificado su propuesta. Javier Salvador ('Saba') apuntó que Osasuna ha hecho lo que se le pedía: "simplificar un poco el juego, centrar más balones, sobre todo cuando tienes a Budimir". Para Iñigo Orbaiz, el equipo ha cambiado "la manera de jugar", lo que ha beneficiado a los delanteros, ya que "para jugar a centro-remate es mucho mejor tener dos tíos por banda que uno solo".

Budimir: de la genialidad a la polémica

Ante Budimir fue el gran protagonista con un golazo de volea que Javier Salvador no dudó en calificar como un remate que le recordó "al mejor delantero croata que yo he visto, que no es Budimir, sino Suker". Pese a que 'Saba' ha considerado que no fue su mejor partido, el gol fue decisivo para encarrilar una victoria justa para los rojillos.

Sin embargo, la actuación del croata también ha tenido su sombra. Budimir ha vuelto a mostrar su enfado al ser sustituido en los minutos finales, un gesto que fue criticado por Javier Salvador. "Tiene ese punto de ambición que le nubla", comentó, añadiendo que "Raúl García de Haro merece jugar muchos más minutos" y que hay que ser "un poco más compañero".

A raíz del buen momento del equipo, Iñigo Orbaiz recuperó una de las frases de Jagoba Arrasate en rueda de prensa que define su filosofía: "Esa frase me la quedo", comentó, citando al técnico, que afirmó que "situaciones fáciles hacen gente débil".

Situaciones fáciles hacen gente débil"

Nombres propios del partido

El partido también ha dejado actuaciones individuales destacadas. Varios analistas, como Iñigo Orbaiz y Javier Iborra, han señalado la "buena acción defensiva de Jorge Herrando" como el origen de la gran parada de Sergio Herrera en la segunda parte. Javier Salvador afirmó que Herrando "obliga al delantero a tirar en unas circunstancias más complicadas", mientras que Iborra ensalzó su "reacción" para evitar un gol cantado.

Javier Iborra también ha querido destacar el "grandísimo nivel de Rubén Peña después de tanto tiempo", considerándolo "un jugador muy importante en la segunda vuelta, si es que está sano". Aunque Javier Fernández ha opinado que el futbolista está "al 30 por ciento", lo ha definido como "un grandísimo futbolista" y "diferencial".

La actitud del equipo fue uno de los aspectos más elogiados. Javier Iborra contrapuso la "urgencia" y la intensidad de Osasuna con la sensación de que el Alavés llegó a El Sadar con cierta comodidad. "Yo no quiero que jueguen como nadie, quiero que tengan una actitud como la que tuvieron en este partido, y con eso me vale", sentenció, resumiendo el sentir general.

Yo no quiero que jueguen como nadie, quiero que tengan una actitud como la que tuvieron en este partido"

El consenso general es que el parón llega en un momento perfecto para recuperar efectivos como Aymar Oroz o el propio Rubén Peña y afrontar sin urgencias el mes de enero, con el Athletic Club como primer rival. De cara al mercado de invierno, Javier Fernández pidió "que no se hagan locuras", ya que la defensa parece cubierta y no ve necesario fichar suplentes.