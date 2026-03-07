Montalbán se convierte en epicentro de la creación en danza con la llegada de ‘Bailando en Plata’

Montalbán de Córdoba será uno de los epicentros de la creación coreográfica durante la próxima primavera. El municipio acogerá del 7 al 15 de marzo la cuarta edición del programa de residencias artísticas ‘Bailando en Plata’, una iniciativa que busca poner en valor el papel de las residencias artísticas dentro del proceso de creación y acercar los nuevos lenguajes de la danza contemporánea al mundo rural. El proyecto está organizado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD), en coordinación con Trans-Forma Producción Cultural y con el apoyo del Ministerio de Cultura y los ayuntamientos participantes.

Melisa Calero, profeta en su tierra

La protagonista de la residencia artística en Montalbán será la bailaora y bailarina cordobesa Melisa Calero, quien continuará con el desarrollo de su nueva pieza, ‘Ser forastera’. Este proyecto, que se encuentra en plena fase de investigación, indaga en la identidad como un territorio móvil, inestable y en permanente contaminación. La propuesta escénica destaca por su originalidad al cruzar lenguajes aparentemente distantes como el flamenco, la electrónica y la estética japonesa, construyendo un espacio ritual donde cuerpo, archivo y sonido se intermodulan para activar presencias espectrales.

La elección de Montalbán de Córdoba no es casual y busca fortalecer el tejido cultural de la provincia. Para el desarrollo de la residencia en la localidad, el programa contará con la mediación del centro coreográfico La Normal, que colaborará para tender puentes entre la artista y la comunidad local, uno de los objetivos clave de ‘Bailando en Plata’. Esta colaboración busca hacer partícipes del proceso creativo a los vecinos y colectivos del municipio, generando un impacto directo en el territorio.

Una edición que se expande a cuatro municipios

La cuarta edición de ‘Bailando en Plata’ regresa en 2026 tras un paréntesis en el que la organización ha trabajado para sumar nuevos apoyos y hacer crecer el proyecto. Como principal novedad, el programa se expande y aumenta el número de residencias artísticas, pasando de dos a cuatro municipios en Andalucía y Extremadura. Junto a la propuesta de Calero en Córdoba, han sido seleccionados los proyectos ‘Lo que no crece en el suelo’ de Cristina Khai y Gracia Ferris, ‘La esquila’ de Charo Martín y Olga Santín, y ‘Somos Oro’ de la cía La Imbuición, elegidos de entre una veintena de candidaturas de toda España.

Durante sus estancias, los creadores no solo avanzarán en sus piezas, sino que también impartirán talleres a colectivos locales y mantendrán encuentros con los vecinos para impulsar vínculos creativos. Cada residencia culminará con una jornada de presentación de los trabajos desarrollados, abierta a toda la ciudadanía, consolidando así el diálogo entre los artistas y el público del mundo rural.

Las otras paradas de la creación en danza

El programa arrancará en Villafranca de los Barros (Badajoz), del 15 al 22 de febrero, con la pieza de danza contemporánea ‘Lo que no crece en el suelo’. Sus creadoras, Cristina Khai y Gracia Ferris, explican que el proyecto “surge de la necesidad de poner cuidado y atención a las actividades que nos son esenciales y a las relaciones con las que convivimos en nuestros entornos laborales, para poder sentirnos realizadas y no utilizadas”. La obra, que gira en torno a la patata como metáfora, se inspira en el documental ‘Los espigadores y la espiga’ de Agnès Varda.

Posteriormente, las jornadas recalarán en Zalamea la Real (Huelva), del 11 al 19 de abril, con ‘La Esquila’, un proyecto de investigación escénica de la cantaora Charo Martín y la bailarina Olga Santín. La propuesta se adentra en el cruce entre voz, cuerpo, territorio y memoria en el contexto rural, tomando su nombre de la campana que marca el pulso en la rondalla del Rosario, como metáfora del ritmo colectivo.

‘Bailando en Plata’

El circuito de residencias de 2026 concluirá en Almendralejo (Badajoz), del 26 de abril al 3 de mayo, con ‘Somos Oro’, de la compañía emergente La Imbuición. La pieza, que se encuentra en su fase final de creación, explora la necesidad de trascender, la juventud, la feminidad y la muerte a través de la danza contemporánea y la performance.

‘Bailando en Plata’ cuenta con el aval de sus tres exitosas ediciones anteriores. En 2022, el programa ya tuvo representación cordobesa con el proyecto ‘Danzas Blancas’ de la coreógrafa Helena Martos, que realizó su residencia en La Rinconada (Sevilla). Las citas posteriores en 2023 y 2024 continuaron afianzando los objetivos del programa: consolidar las residencias artísticas como modelo de apoyo sostenible para creadores y municipios y afianzar las sinergias profesionales entre Andalucía y Extremadura.