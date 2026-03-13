Canarias y País Vasco reclaman al Gobierno un plan de choque contra la escalada de precios

El Gobierno de Canarias y el País Vasco han solicitado formalmente al presidente del Gobierno estatal la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar la crisis de precios derivada de la guerra en Oriente Medio. Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en el programa 'Herrera en COPE Canarias', donde ha explicado que la carta conjunta del presidente canario, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, busca una acción coordinada ante la preocupación por la inflación y sus efectos.

Cabello ha señalado que, aunque aún no han recibido respuesta, el objetivo es alinear las estrategias de las diferentes administraciones "para no pisarnos" y articular ayudas eficaces. La preocupación se centra en la alta dependencia industrial de la energía en el País Vasco y la dependencia de las importaciones en Canarias, donde "en torno a un 92 por 100 de los consumos son importados", lo que hace al archipiélago muy vulnerable al encarecimiento del transporte de mercancías.

Medidas para frenar la inflación

El portavoz ha criticado la aparente lentitud del ejecutivo central, que percibe "en un batiburrillo ellos mismos terminando de discutir", con posturas contradictorias entre los socios de gobierno. Ante esta inacción, Alfonso Cabello ha sido claro: "Oiga, nosotros no podemos estar a esta". Por ello, el Gobierno canario ha convocado para este jueves a la junta de portavoces del Parlamento y al consejo asesor del presidente para analizar la situación y las posibles medidas a adoptar.

Entre las opciones que se barajan en Canarias se encuentran tanto medidas impositivas, como una posible rebaja del IGIC a determinados productos, como bonificaciones directas. Cabello ha recordado que el ejecutivo ya tiene experiencia en este ámbito, con la bonificación del combustible en las islas verdes para compensar el sobrecoste, lo que podría servir de base para una nueva ayuda. "Parece muy razonable que coordináramos las acciones del gobierno", insistió, para decidir si es el Estado o la comunidad autónoma quien asume la bonificación del combustible, por ejemplo.

Vigilancia sobre el precio del combustible

Uno de los efectos más inmediatos del conflicto ha sido la rápida subida de los precios del combustible, un hecho que sorprendió al propio Gobierno canario. "Nos sorprendía esa velocidad", ha admitido Cabello, ya que el archipiélago cuenta con una capacidad de almacenamiento de unos 15 días. Para vigilar estas subidas, el ejecutivo utilizará el observatorio de precios del combustible, un mecanismo que ya está en funcionamiento, y cruzará sus datos con la Agencia Tributaria Canaria y la Comisión de la Competencia para analizar qué está ocurriendo.

Menores migrantes

Avances en la acogida de menores migrantes

En otro orden de cosas, Cabello ha hecho balance de la situación de los menores migrantes no acompañados, coincidiendo con el primer aniversario de la modificación legal que obliga a su reparto entre comunidades autónomas. Ha destacado que, gracias a esta ley impulsada desde Canarias, la situación se ha destensado, con una aceleración en los traslados y una reducción en las llegadas. Actualmente, quedan 483 menores por ser derivados a la península de los más de 5.000 que llegó a haber.

El consejero ha adoptado un tono conciliador y ha puesto en valor el sistema creado, reconociendo la colaboración del ministro Ángel Víctor Torres y la ministra Sira Rego. A pesar de los problemas iniciales, como la gestión de expedientes o la negativa de algunas comunidades, "el sentido común ha ido primando". Cabello ha afirmado que el éxito no ha sido por voluntad de todos, sino por la insistencia canaria: "Más que solidaridad, lo que ha habido es arrastrar al gobierno del estado de algunas comunidades autónomas para que cumplieran", ha concluido.