Ponferrada (León) y Melilla sellan una alianza para impulsar los campus universitarios periféricos

La vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), Pilar Marqués, ha realizado una visita institucional al Campus de Melilla de la Universidad de Granada (UGR). El objetivo principal del encuentro ha sido estrechar lazos y reforzar la cooperación entre centros universitarios que, como estos, desarrollan su actividad en territorios alejados de sus sedes principales.





Un modelo de integración

Durante su estancia, la vicerrectora ha podido conocer de primera mano el modelo de integración del campus en la vida de la ciudad. Marqués ha observado cómo Melilla está "totalmente implicada en su proyecto universitario" y cómo las infraestructuras en desarrollo buscan beneficiar a ambas partes, "facilitando que los estudiantes puedan realizar prácticas y actividades académicas en distintos puntos de la ciudad".

Dentro de la agenda institucional, Marqués ha sido recibida por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. Tras el encuentro, la vicerrectora ha destacado "el empuje y el compromiso territorial de Melilla con su campus. Tienen muy claro que el crecimiento de la universidad y de la ciudad van de la mano y están poniendo en marcha infraestructuras que servirán de apoyo a nuevos grados".

El crecimiento de la universidad y de la ciudad van de la mano" Pilar Marqués vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE





Relevo para las jornadas nacionales

La visita también ha servido para oficializar el relevo en la organización de las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos. La segunda edición del evento se celebrará en Melilla entre finales de octubre y principios de noviembre, tomando el testigo de Ponferrada, que acogió la primera edición como un proyecto pionero de cooperación.

Estas jornadas, según ha recordado Marqués, nacieron para "promover estrategias conjuntas que fortalezcan el papel académico y territorial de los campus descentralizados". La primera edición fue clave para generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, así como para consolidar redes de colaboración entre universidades de toda España.

La vicerrectora de la ULE también se ha reunido con Salvador del Barrio García, vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, y con los equipos decanales de las facultades melillenses. Asimismo, ha mantenido encuentros con el diputado delegado de Asuntos Universitarios y con la directora de Política Universitaria para analizar los retos y oportunidades comunes.

Finalmente, Marqués ha subrayado que esta visita ha permitido "fortalecer los lazos entre los campus de Ponferrada y Melilla y entre ambas ciudades", con la vista puesta en convertirlas, cada vez más, en ciudades universitarias plenamente integradas en sus entornos académicos y sociales.