A XXXVIII Festa da Ostra de Arcade presenta un programa de alto nivel para enxalzar o seu produto máis típico

Pontevedra
A XXXVIII Festa da Ostra de Arcade celebrarase os días 3, 4 e 5 de abril cun amplo programa para poñer en valor o produto máis emblemático do concello de Soutomaior, con máis de 30.000 visitantes agardados e prezos populares nas casetas. O alcalde, Manu Lourenzo, destaca que se trata dunha “festa de unión” preparada “co maior dos agarimos e coidados” para enxalzar a ostra de Arcade e o albariño da zona, unha maridaxe que será protagonista ao longo de toda a fin de semana.
A pregoeira desta edición será a veciña María Codesido García, elixida polo Concello polo seu esforzo, tenacidade e capacidade de superación, como exemplo de disciplina e perseveranza para toda a veciñanza. Pola súa banda, a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, subliña que a festa supón un “recoñecemento total ao sector do mar” e salientou a relevancia do proxecto “Ostreares” da Confraría de Arcade.
PROGRAMACIÓN DA FESTA DA OSTRA
O programa arrancará o 29 de marzo coa 7K Soutomaior e a Carreira Infantil da Ostra, con inscrición gratuíta. Na madrugada do 1 ao 2 de abril, o programa “Pensando en ti” da Radio Galega emitirá un especial en directo dende o Multiúsos de Arcade. Xa nos días centrais da festa, manteranse os prezos populares: a ducia de ostras a 10 euros e os viños albariños de Soutomaior a 12 euros a botella, ademais da proposta de ostra cociñada coa experiencia OS TRÉS (tartar de ostra, escabeche tradicional e ostra marinada en teriyaki con crema de aguacate e caviar de arenque).
Ao coincidir coa Semana Santa, as casetas abrirán o venres ás 12:00 horas, cun concerto de “Chispas do Lérez” ao mediodía e as orquestras Olympus e Finisterre pola noite. O sábado haberá apertura de casetas, pasarrúas de Imperiais e actuacións de Los Satélites e La Misión, aínda que finalmente se suspende a tirada de fogos por un informe desfavorable de Costas ao estar en zona Rede Natura. O domingo 6 a xornada incluirá pasarrúas da Banda Artística e da Banda Cultural de Arcade, pregón de María Codesido ás 13:00 horas, concerto de “Fernando Sánchez Jazz Quartet” ao mediodía e actuación de “Louoband” pola tarde no Peirao.