La salud de tu intestino decide tu rendimiento: la microbiota, a examen para "no olvidarnos nunca de que tenemos que cuidar esa fibra"

La microbiota se ha convertido en un tema de máxima actualidad en el mundo de la salud, y su influencia en el rendimiento deportivo es cada vez más evidente. Así lo ha explicado Fermín Milagro, catedrático de nutrición de la Universidad de Navarra y miembro del Instituto de Nutrición y Salud, en el programa 'Deportes COPE Navarra'. El experto subraya la importancia de la salud digestiva como un factor clave que los atletas de cualquier nivel no pueden pasar por alto.

El deporte, un arma de doble filo

La evidencia científica, aunque todavía en desarrollo, arroja una primera conclusión clara. "Hacer actividad física de forma regular es saludable para nuestra microbiota", afirma Milagro. Las personas activas presentan una microbiota "mucho más saludable y equilibrada" en comparación con las sedentarias. Sin embargo, el experto advierte de la otra cara de la moneda: "un deporte un poco desequilibrado, un poco en exceso", especialmente en atletas de élite, puede provocar el efecto contrario.

Este desequilibrio suele estar acompañado de dietas muy pobres en fibra, donde se priorizan los hidratos de carbono de absorción rápida o un exceso de proteínas. "Es muy habitual en deportistas de élite o de alto rendimiento tener problemas derivados de ese desequilibrio en la microbiota", señala el catedrático, apuntando a una flora intestinal empobrecida.

Las claves: fibra, descanso y control del estrés

Para potenciar una microbiota sana, Fermín Milagro destaca un pilar fundamental: la fibra. Recomienda una ingesta de "al menos 20 o 30 gramos al día" y subraya la importancia de la variedad. No basta con una única fuente, sino que se deben combinar fibras insolubles (presentes en cereales integrales, frutos secos y legumbres) y fibras solubles (procedentes de frutas y verduras).

Si el cerebro no funciona bien porque descansa poco, porque tiene estrés, va a afectar a esa microbiota intestinal" Fermín Milagro Instituto de Nutrición y Salud

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Pero la alimentación no es el único factor. Milagro insiste en que "no hacemos nada cuidando la alimentación si no lo acompañamos" de un estilo de vida adecuado. Aquí entran en juego el control del estrés y un sueño reparador, dos elementos que influyen directamente en la microbiota a través del llamado eje intestino-cerebro. "Si el cerebro no funciona bien porque descansa poco, porque tiene estrés, va a afectar a esa microbiota intestinal, y aunque la cuidemos mucho con la dieta, nunca la vamos a llegar a tener bien", sentencia.

Una advertencia para atletas de alto rendimiento

Los deportistas que llevan su cuerpo al límite deben prestar especial atención. El consumo frecuente de suplementos como geles y barritas, ricos en azúcares de absorción rápida, "no es nada bueno para la microbiota", advierte Milagro. Lo mismo ocurre con dietas muy altas en proteínas sin el acompañamiento adecuado de fibra, ya que pueden desequilibrar el intestino.

La idea es no olvidarnos nunca de que tenemos que cuidar esa fibra" Fermín Milagro Instituto de Nutrición y Salud

La solución para estos atletas es ser conscientes de su dieta y buscar el momento adecuado para consumir fibra, alejándola de los momentos en que se necesita una absorción rápida de nutrientes. "La idea es no olvidarnos nunca de que tenemos que cuidar esa fibra", insiste el experto. No hacerlo puede derivar en peor rendimiento, más molestias gastrointestinales y un sistema inmune debilitado.

El futuro de la nutrición deportiva también pasa por aquí. Milagro explica que ya se investiga la microbiota de los atletas con mejor rendimiento para, en un futuro, desarrollar "nuevos probióticos" o bacterias vivas administradas en cápsulas que ayuden a optimizar la flora intestinal de forma personalizada y, con ello, el rendimiento físico.