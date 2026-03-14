El Unicaja barre al Zaragoza en el Carpena 112-89: así te lo hemos contado
El equipo malagueño dejó unos números espectaculares desde el triple y se quedó a solo tres puntos de su máxima anotación en casa
Málaga - Publicado el - Actualizado
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