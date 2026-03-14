Un experto revela la verdad sobre la recuperación de un ictus y desmonta sus grandes mitos

Cada año se producen en España 140.000 nuevos casos de ictus, la primera causa de discapacidad en el país. Sobrevivir es solo el comienzo de un largo camino, pero el mensaje de los expertos es esperanzador. Daniel Jimeno, fisioterapeuta y fundador de Neuromallorca, explica que "con una rehabilitación adecuada, muchas personas pueden recuperar funciones y mejorar su calidad de vida".

El mito de la recuperación espontánea

Uno de los errores más extendidos es pensar que la recuperación ocurre por sí sola. Tras un ictus, "el cerebro ha sufrido una lesión grave, y esto afecta al movimiento, al habla, la memoria...", señala Jimeno. Aunque el cerebro tiene una gran capacidad de reorganizarse, conocida como plasticidad cerebral, este proceso no es automático. "Para que eso ocurra necesita estímulos adecuados y un entrenamiento muy, muy específico", aclara el especialista.

La recuperación depende de factores como el tamaño del daño cerebral, la rapidez de la atención inicial y, sobre todo, la intensidad y la inmediatez de la rehabilitación posterior. El proceso de mejora puede extenderse durante meses o incluso años, y los avances pueden seguir apareciendo mucho tiempo después si se mantiene una terapia adecuada.

Las tres fases de la rehabilitación

El camino hacia la recuperación se estructura generalmente en tres grandes etapas. La primera es la fase aguda en el hospital, centrada en estabilizar al paciente. Le sigue la fase de rehabilitación intensiva, que Jimeno considera "la más importante". Durante este periodo, un equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos trabaja para recuperar el movimiento, el lenguaje y las funciones cognitivas. "Cuanto antes empiece esta fase, mejores suelen ser los resultados", subraya.

FREEPIK ICTUS

La tercera y última etapa es la recuperación a largo plazo, donde el objetivo es que la persona integre lo aprendido en su día a día y establezca rutinas funcionales para volver a un entorno lo más normalizado posible.

No existe ningún estudio que demuestre que solo se mejora durante los primeros meses" Daniel Jimeno Fisioterapeuta y fundador de Neuromallorca

Errores comunes y el camino a seguir

Según el experto, el error más común es creer que si no hay grandes avances en los primeros meses, ya no se puede mejorar. "Esto es radicalmente falso, no existe ningún estudio que demuestre que solo se mejora durante los primeros meses", afirma Jimeno, quien lo atribuye más a una "situación administrativa que médica". Otros fallos frecuentes son abandonar la rehabilitación demasiado pronto o la sobreprotección por parte de las familias, que impiden al paciente practicar tareas cotidianas como vestirse, lavarse o cocinar.

Que tengan paciencia, que no pierdan la esperanza, que dejen Google como sitio de de informarse" Daniel Jimeno Fisioterapeuta y fundador de Neuromallorca

En este contexto, la rehabilitación neurológica especializada juega un papel "fundamental". No se trata solo de hacer ejercicios, sino de "reentrenar al cerebro para recuperar funciones" con programas personalizados. El mensaje final de Jimeno para los pacientes y sus familias es claro: "Que tengan paciencia, que no pierdan la esperanza, que dejen Google como sitio de de informarse y que acudan a centros especializados".