Los bomberos alertan: El despiste en la cocina que puede ser mortal

Un total de 92 personas han fallecido en incendios y explosiones en España durante este invierno, entre los meses de noviembre y febrero. Según el avance del ‘Estudio de Víctimas de Incendios’ de la Fundación Mafre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, 85 de las víctimas se produjeron en viviendas, y más de la mitad de ellas eran personas mayores de 65 años. El fuego es el protagonista en ocho de cada diez accidentes en el hogar, un dato que pone el foco en la importancia de la prevención.

El Ayuntamiento de Logroño trabaja intensamente para evitar estas situaciones de riesgo, especialmente entre la población más vulnerable. En Logroño residen más de 35.100 personas mayores de 65 años, consideradas población de riesgo. A ellas se suman las personas dependientes y aquellas que viven solas, un modelo de hogar en crecimiento que ya suma más de 37.000 hogares unipersonales en La Rioja.

La cocina, el principal foco de riesgo

Daniel León, jefe del Parque de Bomberos de Logroño, ha confirmado en COPE Rioja un "aumento muy importante" en las solicitudes de aperturas de puerta ante la falta de noticias de familiares, así como un incremento de incendios "provocado por despistes". La cocina es, sin duda, "el origen principal de los incendios", señala León. Una de las situaciones más comunes es dejar una sartén en el fuego y distraerse con una llamada, lo que puede provocar que el aceite prenda.

Ante una sartén en llamas, la actuación correcta es crucial. León aconseja intentar sofocar el fuego "con un trapo húmedo o la propia tapa de la sartén". Es fundamental no caer en el primer impulso de usar agua. "Nunca echar agua, porque multiplicaríamos la llama al generarse una bola de fuego considerable", advierte. Esta acción, además, puede provocar graves quemaduras en brazos y cara.

Ante una sartén en llama, nunca echar agua, porque multiplicaríamos la llama al generarse una bola de fuego considerable" Daniel León Jefe del Parque de Bomberos de Logroño

Alamy Stock Photo Sartén en llamas

Formación y nuevos desafíos

Para reforzar la prevención, efectivos del cuerpo de bomberos de Logroño ofrecerán una charla el próximo miércoles 18 de marzo, de 12:00 a 13:15 horas, en la Gota de Leche de Logroño. Aunque está dirigida a personas mayores, cualquier interesado puede asistir para aprender pautas de actuación. En ella se explicará, por ejemplo, que si una escalera está llena de humo, la recomendación es "confinarse en casa y hacerse visible a través de una ventana".

Cuando una escalera está llena de humo, la recomendación es confinarse en casa y hacerse visible a través de una ventana Daniel León Jefe del Parque de Bomberos de Logroño

el desafío de los coches eléctricos

La tecnología también presenta nuevos retos como los incendios de coches eléctricos en garajes. Daniel León reconoce que es un "reto interesante y duro" debido a la rapidez con la que arden y la gran cantidad de humo tóxico que generan. Los servicios de bomberos ya trabajan en procedimientos avanzados, como el uso de mantas ignífugas o carros especiales para movilizar estos vehículos.

Los incendios de coches eléctricos en garajes es un reto interesante y duro Daniel León Jefe del Parque de Bomberos de Logroño

Europa Press (Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción del incendio de un coche eléctrico en un garaje de Alcorcón

Ante cualquier emergencia, la rapidez es vital. El jefe de bomberos de Logroño ha asegurado que el tiempo de actuación es mínimo: "Desde que recibimos el aviso hasta que nosotros ya salimos del parque, no tardamos más de 2 minutos".