Osasuna no cierra un central, pero logra con Becker un nuevo "mirlo blanco"

VALLADOLID, 21/09/2024.-El delantero de Países Bajos de la Real Sociedad Sheraldo Becker, se lamenta de una ocasión ante el Real Valladolid, este sábado durante el partido de la jornada 6 de LaLiga en el estadio José Zorrillla en Valladolid.- EFE/R. García

El central tendrá que esperar al mercado de invierno para fichar un central, que en ese mercado de invierno sí se presenta como imprescindible. Enzo Boyomo se perderá varios partidos de liga por la Copa de África y si Osasuna sigue jugando con tres centrales estará obligado a fichar.

Braulio y Cata trataron de cerrar una operación en esa posición, pero no se dieron las circunstancias. Las fichas de nivel, prestaciones y económicas no encajaron y el club prefirió esperar y mantener la calma. Hasta la competición de Camerún, el club tiene alternativas con Herrando, Osambela, Bretones o el filial. Tajonar es una fuente fiable de centrales para el conjunto rojillo.

Sin embargo, en lo que hace referencia a ese "mirlo blanco" para los puestos de ataque lograron encontrar lo que querían. Un jugador con velocidad y desborde para poder jugar como segunda punta o como extremo para servir balones a los delanteros. El futbolista no ha podido tener esa continuidad que se esperaba de él en la Real Sociedad, pero sí que ha dejado destellos de su velocidad y calidad. Osasuna espera poder recuperar la mejor versión del futbolista.

Braulio y Cata vuelven a demostrar la capacidad de movimientos que tienen en las últimas horas de mercado y cierran la llegada de Becker, el enésimo mirlo blanco para reforzar la plantilla. Becker se convierte en ese fichaje extraordinario de último momento que se presenta como una oportunidad única.

el fichaje

El club alcanza un acuerdo con la Real Sociedad por los derechos del atacante, que firma con la entidad navarra dos temporadas y otra opcional.

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para el traspaso del futbolista Sheraldo Becker a través del cual la entidad rojilla se compromete a abonar únicamente variables en función de hitos deportivos. Asimismo, el jugador ha suscrito una relación contractual con la entidad navarra para las próximas dos temporadas con opción de prorrogarse una adicional. El atacante tendrá una cláusula de rescisión de 10.000.000 euros y próximamente será presentado como nuevo jugador osasunista.

Sheraldo Becker (9 de febrero de 1995; Ámsterdam, Países Bajos) es un atacante que puede ocupar las diferentes posiciones de la parcela ofensiva y que tiene en la velocidad una de sus principales armas. Recala en Osasuna después de curso y medio en la Real Sociedad, con la que ha disputado 54 partidos oficiales: 37 en LaLiga, 6 en Copa del Rey, 10 en Europa League y 1 en Champions League. Anteriormente había destacado en las filas del Union Berlin, con el que en 127 encuentros logró marcar 21 goles, además de impresionar por su capacidad de desequilibrio.

Formado en una de las canteras más prolíficas del Viejo Continente como la del Ajax, Becker inició su carrera profesional primero como cedido al PEC Zwolle y ya posteriormente como futbolista en propiedad ADO Den Haag, donde despuntó antes de dar el salto a Alemania. Además, ha sido internacional con las categorías inferiores de los Países Bajos y con la absoluta de Surinam, país en el que tiene sus raíces.