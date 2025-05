Así reacciona Cañizares en Tiempo de Juego tras la acción de Herrera en el Betis-Osasuna: "No me cuentes películas"

Pamplona - Publicado el 13 may 2025, 12:34 - Actualizado 14 may 2025, 10:33

Sergio Herrera realizaba una buena parada en la primera parte ante un disparo del jugador del Betis, Lo Celso. José Manuel Oliva, el narrador de Tiempo de Juego, le ponía emoción ante la acción del meta de Osasuna. Santi Cañizares reaccionaba a la narración de Oliva con una sonrisa.

"Fue adivinando y corrigiéndola, lateralmente su posición el portero. Sergio Herrera que atrapa la pelota" decía Oliva, para luego añadir: "Parece fácil la parada y en teoría, no tenía gran dificultad, pero va intuyendo bien el disparo Sergio Herrera, Cañete, él va corrigiendo hacia su derecha".

Santi Cañizares reaccionaba con humor: "No me cuentes películas, esa la tiene que parar Sergio". Oliva le respondía con un "esa la paras con la gorra", pero Cañete lo ponía un poco más de humor al afirmar que: "Yo no paro un taxi en la Castellana, pero esa la tiene que parar sin problema", ya que Sergio Herrera "es un portero de entidad".

CAÑIZARES Y HERRERA

Santi Cañizares y Sergio Herrera tienen buena relación. Así se pudo ver con los micrófonos de COPE tras la clasificación de Osasuna para la final de la Copa del Rey cuando ambos coincidieron en antena.

TRAYECTORIA DE SANTI CAÑIZARES

Santiago Cañizares, uno de los mejores porteros españoles de la historia, dejó una huella imborrable en el fútbol nacional gracias a su carisma, reflejos felinos y liderazgo en el terreno de juego. Desde sus inicios en el Real Madrid hasta su consagración en el Valencia CF, la carrera de "Cañete" estuvo marcada por éxitos, retos y momentos inolvidables.

Cordon Press Santiago Cañizares, en un partido con el Valencia

De la cantera del Real Madrid a la élite del fútbol español

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Cañizares debutó con el primer equipo blanco en la temporada 1989-90. Sin embargo, fue en el RC Celta de Vigo donde comenzó a destacar realmente, durante su cesión en la temporada 1992-93. Su gran rendimiento lo llevó de regreso al Bernabéu, aunque la fuerte competencia le impidió consolidarse como titular.

Valencia CF: el gran salto de su carrera

Fue en el Valencia CF donde Cañizares vivió sus mejores años como profesional. Llegó al club en 1998 y no tardó en convertirse en el líder del vestuario. Defendió la portería "che" durante una década, siendo clave en la conquista de dos Ligas (2001-02 y 2003-04), una Copa del Rey (1999), una Copa de la UEFA (2004) y la inolvidable final de la Champions League 2000, aunque el título se escapó frente al Real Madrid.

ARCHIVO - FCB Cañizares y Guardiola se saludan antes de que comenzara el histórico ya Barcelona-Valencia

Fijo en las convocatorias de la selección Española

Cañizares también fue un habitual en la Selección Española, disputando tres Mundiales (1994, 1998 y 2006) y dos Eurocopas (1996 y 2000). Aunque nunca logró consolidarse como titular indiscutible —en parte por la competencia con porteros como Andoni Zubizarreta e Iker Casillas— su profesionalismo y experiencia fueron claves en muchas convocatorias de la Roja.

Un adiós inesperado: el accidente que marcó su carrera

Uno de los episodios más recordados de su carrera fue el curioso accidente doméstico que sufrió antes del Mundial de 2002, cuando se cortó un tendón del pie con un frasco de colonia. Esta lesión lo apartó del torneo y permitió la irrupción de un joven Iker Casillas, que terminaría siendo decisivo en la historia reciente del fútbol español.

Una retirada con honores en Mestalla

Cañizares se retiró del fútbol profesional en 2008, después de una emotiva despedida en Mestalla. En total, disputó más de 500 partidos oficiales y dejó una huella profunda en el corazón de la afición valencianista. Su liderazgo, carácter competitivo y compromiso lo convirtieron en un ídolo eterno del club.

De los terrenos de juego a los micrófonos

Tras colgar los guantes, Santi Cañizares ha desarrollado una exitosa carrera como comentarista deportivo en medios como Movistar+, COPE y Radio Marca, y también ha sido piloto de rally, demostrando su pasión por el motor. Su estilo directo y sus análisis sin filtros lo han convertido en una voz respetada y seguida por miles de aficionados.

Un legado imborrable en el fútbol español

La historia de Santiago Cañizares es la de un portero que marcó una época. En una era dorada para el fútbol español, su figura sigue siendo referencia para las nuevas generaciones. Un profesional ejemplar que, con trabajo y pasión, se ganó el respeto de compañeros, rivales y aficionados.

TRAYECTORIA DE SERGIO HERRERA

Sergio Herrera, el guardameta nacido en Miranda de Ebro en 1993, ha sido una pieza clave en la consolidación del CA Osasuna como uno de los equipos más competitivos de LaLiga. Su evolución desde el fútbol modesto hasta brillar en Primera División es un ejemplo de perseverancia, constancia y talento bajo palos.

De la cantera del Alavés al salto al fútbol profesional

Herrera comenzó su carrera en las categorías inferiores del Deportivo Alavés, pero fue en el CD Mirandés donde dio sus primeros pasos como profesional. Su paso por Segunda División B sirvió para forjar carácter y ganar minutos en la portería. En 2016 firmó por la SD Huesca, aunque una lesión de rodilla frenó su progresión en el conjunto aragonés.

Fichaje por Osasuna: un antes y un después

En el verano de 2017, Osasuna apostó por Sergio Herrera como proyecto de futuro. Aunque al principio alternó titularidades con otros porteros, su regularidad, seguridad en el juego aéreo y capacidad para detener penaltis lo convirtieron en titular indiscutible en la era de Jagoba Arrasate.

Herrera fue una de las piezas fundamentales en el ascenso a Primera División en 2019. Desde entonces, ha sido el guardián de una de las defensas más sólidas de LaLiga, destacando por su fiabilidad en los partidos grandes y por sus intervenciones decisivas. Su actuación ante equipos como Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid ha sido reconocida incluso por medios nacionales.

Sergio Herrera, tras el encuentro ante el Celta

Especialista en parar penaltis

Uno de los aspectos más destacados de su carrera es su eficacia en los lanzamientos desde los once metros. Sergio Herrera ha detenido penaltis clave en partidos decisivos, ganándose la etiqueta de "parapenaltis" dentro del fútbol español. Su técnica de estudio al lanzador y su agilidad felina han sido determinantes en muchos puntos para Osasuna.

Un líder dentro y fuera del vestuario

Más allá del terreno de juego, Herrera es uno de los referentes del vestuario rojillo. Su implicación, carisma y liderazgo han sido claves en la buena química del grupo navarro en los últimos años, incluyendo la clasificación para competición europea en la temporada 2022-23, un hito histórico para el club.

Un futuro con ambición y compromiso

Con contrato vigente y el respaldo de la afición, el futuro de Sergio Herrera en Osasuna sigue lleno de retos. Ya sea defendiendo el escudo en El Sadar o enfrentando a gigantes en LaLiga, el portero burgalés continúa escribiendo su historia con trabajo y humildad. Un futbolista que representa los valores del fútbol de equipo y que se ha ganado, a pulso, el respeto de toda la categoría. Ha sonado como posible refuerzo para equipos de mayor presupuesto, aunque siempre ha mostrado un fuerte compromiso con Osasuna.