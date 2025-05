Un reel de Instagram de 18 segundos muestra a tiempo real las cuatro estaciones de la capital navarra: "This is Pamplona"

La cuenta de Instagram "vivirpamplona" hace reels sobre la actualidad de Pamplona. Además de hacer información, también muestran con humor la actualidad o los hábitos de la gente de la capital de Navarra. En un reel han mostrado desde una ventana en 18 segundos y a tiempo real las cuatro estaciones.

Un vídeo que se ha hecho viral y que ha sacado una sonrisa a quienes viven en Pamplona. Especialmente en estos días en los que la lluvia está dejando grandes cantidades de agua. Uno de los ejemplos ha sido el sábado 10 de mayo, que con unas intensas lluvias ha estropeado algunas celebraciones como bodas o comuniones.

EL REEL

El vídeo llega unos días después de uno similar que hizo editado. También con humor mostraba los cambios tan bruscos que se sufren en Pamplona durante un día. Temperaturas que suben y bajan o el sol y la lluvia que se combinan en pocas horas.

El reel comienza así: "Un día, cuatro estaciones". Y va mostrando el sol, con el verano, el granizo en forma de hielo, con el invierno, un arcoíris, con la primavera, y el otoño, con condensación y gotas de lluvia en las ventanas.

La autora termina con una dosis de humor extra: "This is Pamplona". Un vídeo que ha gustado mucho entre la gente de Navarra y que acumula ya muchos likes y comentarios que le dicen cosas como: "Tan real", "Welcome to Mordor", "Ya va siendo hora de que llueva un poco. Falta hace", "Qué horror Pamplona, viví allí unos años y no vuelvo ni jarto..." o "Es que lo de esta ciudad no tiene ningún sentido",

CHISTES SOBRE EL CLIMA DE PAMPLONA

El mal tiempo que hace en Pamplona es motivo de chistes entre la propia ciudadanía navarra para tratar de ponerle humor y así ponerle "al mal tiempo, buena cara", y es que el refrán se puede aplicar a la actitud que hay que tener en la capital de Navarra.

“Pamplona tiene tres estaciones: invierno, la de autobús y la de tren”. Haciendo humor con el frío y lo que llueve en Pamplona. En la frase se simula que las estaciones de verano, otoño y primavera apenas están presentes durante el año.

Es otra de las bromas que se hacen, ya que en Pamplona se sufren cambios de temperatura muy bruscos dentro de un mismo día.

"Pamplona es Mordor o Invernalia". Son otras comparaciones graciosas que se hacen sobre vivir en Navarra.

PREVISIÓN EN ALERTA AMARILLA

En pleno mes de mayo, la previsión para un día 13 es con alerta amarilla por lluvias. AEMET señala como fenómenos significativos lo siguiente: "Probables lluvias y chubascos acompañados de tormenta y que podrían ser localmente fuertes". Un aviso que deja esa alerta amarilla.

Predicción para el martes, 13 de mayo de 2025: " Nuboso en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto, aumentando a nuboso a partir de mediodía con lluvia y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable. "

Para el miércoles 14 no se espera una gran mejoría. Fenómenos significativos: "Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. Poco nuboso aumentando a nuboso durante el día, con nubes de evolución y chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente norte".

CLIMA EN NAVARRA

La variedad y riqueza de matices climáticos es la principal característica de nuestro clima. Siempre ha llamado la atención de los analistas del territorio la diversidad climática de Navarra, que origina a su vez una gran variedad ecológica, paisajista y de ocupación de los terrenos. Posiblemente sea Navarra la Comunidad Autónoma peninsular con mayor riqueza comarcal climática de acuerdo con su reducida extensión.

En efecto, desde los valles cantábricos del norte de Navarra hasta la Ribera del Ebro se suceden la mayor parte de los climas de la Península. Los valles cantábricos tienen un clima templado y húmedo, con nubosidad y precipitaciones abundantes. Por el contrario, en la parte meridional hace su aparición el clima mediterráneo continental, árido y seco de la Ribera navarra, que en las Bardenas, adquiere rasgos desérticos. Y entre ambos medios, valles cantábricos y Ribera, aparece una amplia variedad de matices distintos. Al sur de la cadena divisoria Belate-Azpirotz todavía persisten algunos rasgos del clima oceánico en los valles meridionales húmedos (Basaburua, Ultzama, Juslapeña). En las Cuencas de Pamplona y de Lumbier-Aoiz se juntan los caracteres suboceánicos y submediterráneos y la Navarra Media, al sur de las sierras exteriores, presenta caracteres mediterráneos pero con precipitaciones más abundantes que la Ribera. Completa este variado entramado climático el clima subalpino de los valles pirenaicos, de condiciones térmicas más extremadas y con precipitaciones abundantes en forma de nieve.