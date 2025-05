Así es Alessio Lisci, uno de los entrenadores que más suena para el banquillo de Osasuna: "Siempre muerde"

Pamplona - Publicado el 19 may 2025, 15:17 - Actualizado 19 may 2025, 15:23

Osasuna está inmerso en la lucha por Europa. Queda una jornada y los rojillos dependen de que el Celta de Vigo o Rayo Vallecano pinchen en sus partidos para clasificarse. Mientras tanto, Vicente Moreno, entrenador rojillo, ya ha confirmado que no seguirá en el banquillo rojillo, por lo que Osasuna está buscando entrenador.

Uno de los que suenan con más fuerza es el técnico italiano del Mirandés. Alessio Lisci está entrenando al Mirandés, con los que está peleando por el ascenso a Primera División. Ambos clubes están centrados en sus respectivos objetivos, Europa y el ascenso, sin embargo, en los despachos se está trabajando para configurar la temporada 2025-2026.

Alessio Lisci es un joven entrenador italiano. Nació hace 40 años en Roma. Sus inicios en España los tuvo en el Levante, club en el que pasó por varias categorías y ahora está en Miranda. Lisci está recibiendo elogios y está en el punto de mira de otros equipos, como por ejemplo Osasuna. En el Mirandés está con un cedido de Osasuna como Iker Benito, que está jugando en diferentes posiciones y dando un buen rendimiento.

Alessio Lisci 20Victorias ha logrado esta campaña

Se trata de un técnico de la nueva escuela, está llamando la atención, aunque para parte del público general no es muy conocido. Alessio Lisci es uno de los candidatos que tienen serias opciones de poder aterrizar en Osasuna para la próxima temporada. En entornos del fútbol profesional fuera de Osasuna, se da por hecho que va a ser el nuevo entrenador de Osasuna.

ASÍ LE RECUERDAN EN LEVANTE

Pedro Zamora, periodista de COPE Levante, ha explicado cómo es el técnico italiano:

Siempre fue un técnico muy bien visto por todos los que estaban al mando del Levante

por todos los que estaban al mando del Levante El equipo de Alessio es un equipo que siempre muerde, que va duro, es un entrenador que por todas las categorías que ha pasado por la categoría de Levante, son equipos aparte de jugar bien, porque lógicamente el Levante en Valencia, era el segundo equipo que mejor tenía que jugar, pero al margen de jugar mejor o peor, los equipos de Alessio son equipos aguerridos, duros, que van al choque, y yo creo que eso pega bastante, sin ninguna duda, con la idiosincrasia de El Sadar, de Osasuna

ASÍ LE VEN EN MIRANDA

LaLiga CD Mirandés - Burgos CF

Felix Vargas, compañero de COPE Miranda ha explicado como es el actual entrenador del Mirandés:

Una sesión a la semana a puerta cerrada

Es un entrenador que da mucha libertad también, sobre todo a los carriles, a los dos laterales largos,

también, sobre todo a los carriles, a los dos laterales largos, Muy intensos. Es el mejor local de toda la Segunda División. Es intensísimo, es capaz de haber remontado partidos en los minutos finales , físicamente el equipo está muy bien, son jugadores también jóvenes, y por eso te digo que tira a todos los jugadores muy enchufados

, físicamente el equipo está muy bien, son jugadores también jóvenes, y por eso te digo que tira a todos los jugadores muy enchufados Es un entrenador que se adapta muy bien a los jugadores que tiene, a la filosofía también de Osasuna, también da paso a la cantera, está acostumbrado a trabajar con gente joven aquí, el Miranda es el equipo más joven de toda la Segunda División, una media 24 años.

europa y ascenso

CA Osasuna Afición de el Estadio de El Sadar

El futuro de los dos equipos pasa por saber cómo termina la temporada. No es lo mismo un Osasuna en Europa que fuera de ella, es un cambio drástico que el Mirandés esté en Primera División o en Segunda.

Alessio Lisci termina contrato a final de temporada, al igual que Vicente Moreno, pero el italiano no ha confirmado que no vaya a seguir. Un ascenso a Primera con el Mirandés podría ser un proyecto interesante, siempre y cuando no tenga ya un acuerdo con otro equipo.

Wasserman: su agencia

Wasserman es su agencia de representación. Y en ella hay jugadores como Fede Valverde, Marc Casadó, Barnes, Curtis Jones o Alejandro Grimaldo.