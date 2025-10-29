La localidad coruñesa de Negreira disfruta de una dulce resaca a pesar de la derrota ante la Real Sociedad: "Fue algo histórico"

La Sociedad Deportiva Negreira caía eliminada en la noche de este martes de la Copa del Rey tras perder por 0-3 frente a la Real Sociedad, pero el resultado ha sido lo de menos. La localidad coruñesa de apenas 7.000 habitantes, celebra el éxito de haber organizado un evento histórico que congregaba a más de 3.000 aficionados en el campo de fútbol Jesús García Calvo, una gesta que consideran la verdadera victoria.

Un reto organizativo histórico

Así lo expresa el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis que ha asegurado en COPE Santiago la jornada como un motivo para estar "muy contentos". El reto era mayúsculo: acoger a miles de personas en un campo con un aforo habitual de apenas quinientos espectadores. El regidor ha subrayado el mérito colectivo del club y del concejo para sacar adelante un evento de "tanta responsabilidad".

Para el equipo y la afición, el verdadero triunfo ya se había conseguido. "El resultado es lo de menos, el partido que ha ganado el Negreira fue llegar aquí, ese es el premio que tienen los jugadores y el club", ha afirmado Leis Sequeo. Un sentimiento ha sido la tónica general en un día que quedará para el recuerdo del municipio.

La Real Sociedad, un rival a la altura

La directiva del club vasco, encabezada por su propio presidente, aceptó la invitación del concejo y compartió un almuerzo de confraternidad antes del partido. El alcalde ha destacado la actitud del equipo visitante, un club de Primera División que se movió con un gran respeto por un rival de Preferente. "El trato que tuvimos fue formidable, con muchísima humildad, de igual a igual", ha explicado Leis.

Algo que quedó constatado a la finalización del partido con el intercambio de camisetas entre los jugadores que los de la Real Sociedad no dudaron en repartir también entre los aficionados.

Un día para la cantera y la afición

El evento ha supuesto también un impulso para la cantera y los más jóvenes, que vivieron con especial ilusión la visita de estrellas como Oyarzábal. La imagen de los niños de las categorías inferiores vistiendo la camiseta de sus ídolos locales ha sido otra de las grandes satisfacciones de la jornada, que transcurrió con un tiempo apacible y un campo abarrotado.

El comportamiento de ambas aficiones fue "excepcional", según el alcalde, que también ha desvelado la felicitación recibida desde la propia Real Federación Española de Fútbol. "Cinco minutos después de comenzar el encuentro ya me estaban mandando mensajes dándonos la enhorabuena por la organización al ver la imagen del campo por la televisión", ha revelado.

Superada la presión del evento, ahora queda el desmontaje de las gradas supletorias y la iluminación adicional instalada. Un trabajo que, como ha concluido el alcalde, se afronta ya "a otro ritmo" y con la satisfacción de haber estado a la altura de un acontecimiento histórico que será difícil de repetir.