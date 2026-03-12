La Rioja activará automáticamente una rebaja del IRPF si la guerra de Irán perdura y si la inflación se mantiene por encima del 3%: La deflactación como escudo fiscal

El Gobierno de La Rioja ha lanzado un mensaje claro en el Parlamento regional, si la inflación vuelve a apretar el bolsillo de los ciudadanos, los impuestos bajarán automáticamente. La advertencia llega en un contexto internacional marcado por la tensión geopolítica y la incertidumbre económica.

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha anunciado en el Parlamento que la comunidad reducirá el IRPF si la inflación supera el 3% de forma persistente, una situación que podría producirse si el conflicto internacional con Irán se prolonga.

La medida no es improvisada. Según ha explicado el consejero, La Rioja ya tiene incorporado en su legislación un sistema automático de ajuste fiscal para evitar que la inflación termine castigando aún más a los contribuyentes.

En otras palabras, si los precios suben de forma significativa, los impuestos bajan para compensarlo.

Una medida pensada para proteger el bolsillo de las familias

La clave de este mecanismo está en lo que se conoce como deflactación del IRPF, una herramienta que ajusta la tarifa del impuesto a la subida de precios.

Cuando hay inflación, muchas personas pasan a pagar más impuestos aunque su poder adquisitivo real no haya mejorado. Esto ocurre porque sus salarios suben nominalmente, pero en realidad ese aumento apenas compensa el encarecimiento de la vida.

Para evitar ese efecto, La Rioja ha aprobado un sistema automático que entra en funcionamiento cuando la inflación supera el 3%.

Según ha explicado Domínguez, si ese escenario se produce por causas externas —como una crisis energética o un conflicto internacional— la rebaja del IRPF se activará automáticamente para todos los contribuyentes riojanos.

El anuncio ha llegado durante una pregunta parlamentaria planteada por el propio grupo que sustenta al Ejecutivo, en la que se analizaba la evolución de la competitividad fiscal de la comunidad en los últimos años.

El contexto internacional: energía, guerra e inflación

El aviso del Gobierno riojano no se entiende sin mirar al escenario global. Las tensiones en Oriente Medio han vuelto a poner en alerta a las economías europeas.

Históricamente, los conflictos en esta región han tenido un impacto directo en el precio del petróleo y la energía, dos factores que influyen de manera decisiva en la inflación.

Cuando la energía se encarece, también lo hacen el transporte, los alimentos y gran parte de los bienes de consumo. Ese efecto en cadena termina repercutiendo en la cesta de la compra y en el coste de la vida de las familias. Por eso, el Ejecutivo riojano plantea este mecanismo como una especie de “válvula de seguridad fiscal”.

Si la inflación vuelve a niveles elevados y se mantiene en el tiempo, la reducción del IRPF servirá para aliviar la presión sobre los hogares.

Competitividad fiscal: el argumento del Gobierno

Durante su intervención, Domínguez también ha defendido que la política fiscal del Ejecutivo regional ha mejorado la competitividad económica de La Rioja. Según ha señalado, en los dos últimos años la comunidad ha avanzado más que otras regiones en este terreno, apostando por rebajas fiscales y ajustes tributarios.

El consejero ha asegurado que esta estrategia busca un equilibrio entre dos objetivos:

Estimular la actividad económica

Mantener unos servicios públicos de calidad

En ese sentido, ha defendido que bajar impuestos no implica necesariamente reducir el bienestar, sino que puede favorecer el crecimiento económico y, con ello, mejorar la capacidad financiera de las administraciones.

El Gobierno regional sostiene que una fiscalidad más competitiva puede atraer inversión, facilitar el consumo y dinamizar la economía local.

Un debate que afecta directamente a los ciudadanos

Más allá de la discusión política, lo cierto es que el anuncio tiene una consecuencia directa para los ciudadanos riojanos, el IRPF podría bajar si la inflación vuelve a dispararse. Para muchas familias, este impuesto es uno de los que más pesa en su economía doméstica, ya que grava directamente los ingresos del trabajo.

Por eso, cualquier modificación en su estructura impacta de forma inmediata en la renta disponible de los hogares.

La propuesta del Ejecutivo busca transmitir un mensaje de previsión económica: si el contexto internacional vuelve a encarecer la vida, el sistema fiscal actuará para compensarlo.

En un momento de incertidumbre global, la política económica se convierte así en una herramienta para intentar proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Un modelo que podría marcar tendencia.

La deflactación automática del IRPF no es una medida habitual en todas las comunidades autónomas. Algunas regiones han aplicado ajustes puntuales cuando la inflación ha sido elevada, pero no siempre de forma automática ni vinculada a un umbral concreto.

La Rioja ha decidido anticiparse introduciendo este mecanismo en su Ley de Medidas Fiscales. De esta forma, el ajuste se produce sin necesidad de aprobar nuevas reformas cada vez que suben los precios.

Este tipo de medidas se está debatiendo cada vez más en Europa, especialmente después del fuerte repunte inflacionista que siguió a la pandemia y a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

En ese contexto, el Gobierno riojano plantea su sistema como una herramienta estable para responder a crisis económicas futuras.

CLAVES

La Rioja bajará automáticamente el IRPF si la inflación supera el 3% de forma persistente.

El mecanismo se basa en la deflactación fiscal, ya incluida en la legislación regional.

El Gobierno plantea la medida como protección frente al impacto económico de conflictos internacionales, como la guerra con Irán.

El Ejecutivo defiende que la rebaja de impuestos mejora la competitividad económica de la comunidad.