La guerra en Oriente Medio frena los viajes internacionales de los riojanos y pone en jaque la Semana Santa: Los destinos que se verán beneficiados

La incertidumbre generada por la guerra en Oriente Medio está impactando de lleno en los planes de turismo de los riojanos para los próximos meses. Ante un escenario que puede ser imprevisible, las agencias de viajes de la comunidad han comenzado a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de los viajeros, especialmente con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.

Cancelaciones totales en la zona cero del conflicto

Nuria Ruiz, vicepresidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja, ha confirmado en COPE Rioja que la recomendación principal es cancelar o aplazar cualquier viaje que tenga como destino Oriente Medio. Ruiz ha sido tajante al afirmar que "no es viable ahora mismo". En consecuencia, se han producido cancelaciones y las compañías han comenzado a suspender operativas en la región, sin que se estén vendiendo viajes nuevos a destinos como Dubái.

Egipto y Turquía, ¿destinos seguros?

Una de las mayores dudas para los viajeros reside en la situación de los países limítrofes con la zona de conflicto. Según ha explicado Ruiz, Egipto se mantiene como "un sitio seguro para ir", una información que, asegura, está en consonancia con las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el caso de Turquía, y a pesar de la reciente interceptación de un misil, Estambul —uno de los destinos chárter desde Logroño— sigue considerándose una zona tranquila, aunque se desaconseja por completo acercarse a la frontera con Irán.

Las agencias de viajes entienden el miedo de los viajeros ante la situación, pero garantizan que su prioridad es la seguridad y el asesoramiento responsable. "Somos las primeras no interesadas en meternos en la boca del lobo", ha señalado Ruiz, destacando que nunca recomendarán un destino que pueda suponer un problema para el cliente.

El turismo nacional y América como refugio

Ante este bloqueo en Oriente Medio, los viajeros riojanos están desviando su interés hacia nuevos destinos para sus próximas vacaciones. América, otros países de Europa como Portugal, Canarias, el Caribe y Estados Unidos se presentan como las principales alternativas al otro lado del mapa.

Junto a estas opciones, el turismo nacional se consolida una vez más como "un refugio" en momentos de incertidumbre. Aunque la situación actual supone un "frenazo para el sector", como ha reconocido la propia Ruiz, las agencias de viajes continúan trabajando para asesorar a sus clientes y ayudarles a encontrar las mejores opciones para sus viajes.