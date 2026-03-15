Las preguntas que debes hacerte antes de aceptar las cookies en tu móvil: "Debemos pensar quién me pide esos datos y para qué los quiere"

En acciones tan cotidianas como navegar por páginas web, descargar aplicaciones o aceptar las famosas cookies se esconde un riesgo para nuestra privacidad. Muchas veces, los usuarios ceden información personal sin ser plenamente conscientes de su alcance. Para arrojar luz sobre esta cuestión, Pilar de la Sierra, directora de Quartz consultores y vicepresidenta de Aragón Privacidad, explica las claves para tomar el control de nuestros datos.

Las preguntas clave para protegerse

La experta subraya que el sentido común es la primera barrera de protección. Antes de entregar información, es fundamental pararse a pensar: "Hay que mirar a ver, cuando entregamos u ofrecemos nuestros datos, para qué los van a utilizar, a quién se los estamos dando, en qué momento estamos cediendo nuestra privacidad y dónde van a ir a parar".

De la Sierra propone una serie de preguntas sencillas que todo usuario debería hacerse: "¿Quién me pide estos datos?, ¿para qué los quiere?, ¿son realmente necesarios?, ¿puedo negarme?, ¿puedo configurar mejor mi privacidad? y ¿tengo alguna alternativa?".

Un ejemplo claro se encuentra en las aplicaciones móviles. La experta menciona el caso de una app de linterna que solicitaba acceso a la ubicación y a la cámara de fotos. "Para qué necesita una linterna esos datos", cuestiona. La respuesta es que no los necesita, y el usuario puede negarse a dar los permisos sin que la aplicación deje de funcionar correctamente.

El mercado oculto de los datos

Detrás de esta solicitud masiva de permisos se encuentra un objetivo claro: recabar la mayor cantidad de datos posible. "Como buen desarrollador de software, solicita acceso a los máximos datos que pueda coger de nuestra persona, porque para ellos es información", aclara De la Sierra. Por ello, es el propio usuario quien debe "perder un poquito de tiempo en rechazar" aquellos accesos que no sean imprescindibles.

Alamy Stock Photo Pantalla de un teléfono móvil

En el caso de las páginas web, la situación es similar. Por ley, todas deben ofrecer la opción de "rechazar todas las cookies" que no sean estrictamente necesarias. Sin embargo, la realidad es que muchas webs dificultan este proceso, obligando al usuario a desactivarlas una por una. "Hay un mercado detrás de todo esto de los datos", recuerda la vicepresidenta de Aragón Privacidad.

Estamos vendiendo un poquito nuestra privacidad a cambio de las cookies que aceptamos" Pilar de la Sierra Directora de Quartz consultores y vicepresidenta de Aragón Privacidad

Algunas plataformas, como los medios de prensa digitales, plantean abiertamente la disyuntiva: o se aceptan todas las cookies para financiar el servicio con publicidad personalizada, o el usuario debe suscribirse a un método de pago. Esto demuestra que la información personal se ha convertido en una moneda de cambio. "Nuestros datos no los damos gratuitamente", insiste la experta. "Estamos vendiendo un poquito nuestra privacidad a cambio de que aceptamos cookies".

Formación como principal herramienta

Para combatir esta desprotección, desde Aragón Privacidad se ha puesto en marcha una escuela de privacidad con proyectos formativos dirigidos a distintos colectivos, como mayores y menores, en centros cívicos y colegios. El objetivo es proporcionar a la ciudadanía las herramientas necesarias para protegerse.

En definitiva, la protección de la información personal en el entorno digital requiere una actitud proactiva. Leer con atención, no aceptar condiciones por defecto y aplicar el sentido común son, según la experta, los pasos fundamentales para evitar que nuestra privacidad acabe en manos de terceros sin nuestro consentimiento informado.