Se inundan varias plantas del Hospital Universitario de Badajoz tras una avería

El Hospital Universitario de Badajoz ha vivido una situación muy llamativa este domingo. Una avería ha provocado una importante inundación que ha afectado varias plantas del centro, según relata una trabajadora del servicio de limpieza. La falta de personal ha desbordado al equipo, que ha visto cómo pacientes y familiares se veían obligados a achicar agua para controlar la situación.

La ayuda de pacientes y familiares

Una de las trabajadoras dice haber sentido "vergüenza" por la situación: "A mí se me ha caído el alma cuando he visto a las chicas arrancarse la vía para poder ayudar". El testimonio describe cómo una joven "se ha quitado el gotero y a voces ha dicho que solo tenía suero y que no iba a consentir lo que estaba viendo".

A mí se me ha caído el alma cuando he visto a las chicas arrancarse la vía para poder ayudar"

La trabajadora denuncia que el hospital "no hay por dónde cogerlo" y critica que no se puede mantener con "servicios mínimos en limpieza". Ante el desbordamiento, la ayuda externa fue crucial. "No hemos dado abasto y nos ha dado mucha vergüenza, pero también tenemos que agradecer la ayuda de los familiares, porque no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido su ayuda", concluye.

RESPUESTA DEL SES

Por su parte, la Gerencia del Área de Badajoz informa de una "incidencia ocurrida en la cuarta planta con la rotura de las tuberías de los aseos". Ese agua, según el SES, "ha llegado a filtrarse a la segunda y primera planta principalmente y ha afectado a dos ascensores", aunque remarcan que "la situación está ya contenida".

En este momento, "el equipo necesario está trabajando activamente en la resolución". Asegura el SES que "previsiblemente, estará resuelto en las próximas 24h". También defiende que "la actividad asistencial no se ha visto afectada y transcurre con normalidad".