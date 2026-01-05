Los Reyes Magos desafían al frío y aterrizan en La Rioja para repartir ilusión

La mañana del 5 de enero ha comenzado en Logroño con una estampa mágica a pesar del frío. A las 10:45 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar han aterrizado en el estadio municipal de Las Gaunas a bordo de un helicóptero del Batallón de Maniobra Bhelma III. Miles de familias han recibido a Sus Majestades de Oriente soportando una temperatura de apenas un grado, en un ambiente cargado de emoción y pañuelos blancos.

Nada más pisar el césped, los tres Reyes Magos han dado una vuelta completa al estadio para saludar a todos los presentes, lanzando besos y haciendo corazones con las manos. Los niños, abrigados con bufandas y gorros, han llenado de calor y alegría el recinto mientras cantaban villancicos, un momento que los mayores han inmortalizado con sus teléfonos móviles.

Los deseos de pequeños y mayores

Entre la multitud se han escuchado las peticiones de los más pequeños, que esperaban con nervios la noche más mágica del año. Los regalos más mencionados han sido “un patinete, un videojuego y un juego de mesa”. Sin embargo, también ha habido deseos más profundos, como el de Roque, un niño de Navarrete que ha pedido “salud para todos”.

Los padres y madres también han sido protagonistas, mostrando una gran paciencia ante las bajas temperaturas. Algunas familias esperaban a las puertas del estadio desde las seis de la mañana, con chocolate caliente para combatir el frío. “Siempre merece la pena verles, y ver a los niños así, merece la pena”, comentaba una de las madres, reflejando el sentir general.

El viaje ha sido largo, pero desde luego siempre merece la pena para llegar y ver el aspecto que tiene este estadio de las gaunas" Melchor Rey Mago

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha sido el encargado de entregar a los Reyes Magos la carta con los anhelos de la ciudad. Según ha explicado, la misiva refleja el sentir de los niños, quienes han pedido “techo, vivienda para la gente que más lo pueda necesitar, trabajo para aquel que no lo pudiera tener, y que la soledad no sea una realidad”. Además, el alcalde ha añadido peticiones propias, como mejoras en las comunicaciones ferroviarias.

Pidieron techo, vivienda para la gente que más lo pueda necesitar" Conrado Escobar Alcalde de Logroño

Un mensaje de paz y una agenda repleta

Sus Majestades han confesado que el viaje ha sido “muy frío este año”, pero han llegado cargados de regalos. Melchor ha asegurado que “el frío no los ha detenido”, mientras que Baltasar ha añadido que “la ilusión de los pequeños hace que cualquier viaje merezca la pena”. Gaspar, por su parte, ha agradecido la cálida recepción y ha compartido el mensaje que traen este año, “venimos para atraer, fundamentalmente, un mensaje de paz, un mensaje de amor, y a pediros que seáis un poquito mejores”.

Tras el multitudinario recibimiento en Las Gaunas, la agenda de los Reyes Magos ha continuado con visitas a instituciones, asociaciones benéficas, hospitales y residencias de la ciudad. Su objetivo es llevar la magia y la alegría a todos los rincones antes de la gran cita de la tarde.

La magia continúa con las cabalgatas por toda La Rioja

La verdadera fiesta se vivirá esta tarde, cuando las calles de toda La Rioja se llenen de música, caramelos y luces con las tradicionales cabalgatas. En Calahorra, el desfile arrancará a las 18:30 horas, mientras que en Haro comenzará a la misma hora desde el Hogar Madre de Dios. En Arnedo, los reyes saludarán desde el ayuntamiento a las 18:15 horas, y en Alfaro la cabalgata empezará a las 19:00.

En Santo Domingo de la Calzada, la comitiva saldrá a las 19:00 horas, y en Nájera lo hará a las 19:30. La cabalgata de Ezcaray, que dará comienzo a las 19:00, promete un final especial con un espectáculo piromusical. Otros municipios como Lardero (18:00), Cervera del Río Alhama (18:30) y Villamediana de Iregua (19:00) también celebrarán sus respectivos desfiles para que nadie se quede sin ver de cerca a Sus Majestades.

Debido a la cabalgata de Logroño, el servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones en un total de diez líneas durante la tarde. Se recomienda a los usuarios consultar los cambios para planificar sus desplazamientos por la ciudad.