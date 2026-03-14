Inmaculada Cortés, policía: "En 2018 entramos 3 mujeres de 17 agentes; de 987 aspirantes, solo el 10% éramos mujeres. Es normal que entraran más hombres"

La imagen de un policía patrullando las calles de Málaga suele evocar la figura de un hombre, pero esta percepción está cambiando gracias a mujeres que, como Inmaculada Cortés Hernández, han decidido vestir el uniforme. Hace siete años, Inmaculada dio un giro radical a su vida: dejó su carrera como periodista y presentadora de televisión para cumplir su vocación de ser agente de la Policía Local de Málaga. Su historia, como cuenta en COPE Málaga, es un reflejo de la creciente presencia femenina en las fuerzas de seguridad y de la evolución hacia una institución más igualitaria y diversa.

Aunque algunos pudieran pensar que su cambio de rumbo fue una huida de la dureza del periodismo, Inmaculada Cortés aclara que su interés por la policía siempre ha estado presente. Describe ambas profesiones como “apasionantes” y, lejos de verlas como mundos opuestos, encuentra un poderoso nexo de unión entre ellas. Considera que su etapa en los medios de comunicación le ha proporcionado herramientas valiosas para su trabajo actual, especialmente en el trato con el público.

Dos profesiones unidas por el servicio público

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Para Cortés, la conexión entre el periodismo y la labor policial es evidente. “Son dos profesiones que, aunque la gente piense que no, están relacionadas, porque son servicio público”, afirma. La agente subraya que en ambos campos el objetivo es “trabajar con la gente, trabajar con el ciudadano y ayudar al otro”. Esta visión le permite desempeñar sus funciones con una perspectiva integral, donde la comunicación y la seguridad se complementan mutuamente para construir una sociedad mejor.

Actualmente, Inmaculada está adscrita al subgrupo de comunicación, relaciones externas, calidad y audiovisuales de la Policía Local de Málaga. Sin embargo, su labor no se limita a los despachos. Como agente en servicio activo, continúa patrullando las calles en coche o en moto y participa activamente en los dispositivos de los principales eventos de la ciudad, como la Semana Santa, la Feria de Málaga o el Festival de Cine. “Estoy disponible para la jefatura y para la ciudad de Málaga para todo aquello para lo que me necesiten”, asegura.

Ayuntamiento de Málaga La agente de la Policía Local alaba el esfuerzo de mujeres que la precedieron

Rompiendo estereotipos: la igualdad en el cuerpo

Al ser preguntada sobre si su condición de mujer joven ha supuesto un obstáculo o un trato diferencial en sus intervenciones, Cortés es contundente. Sostiene que la reacción de los ciudadanos no depende del género del agente, sino de “la persona y de la educación que tenga”. A lo largo de sus años de servicio, no ha percibido que su autoridad se vea mermada por ser mujer y atribuye el cambio de mentalidad al esfuerzo de muchas mujeres que la precedieron.

En este sentido, recuerda un hito fundamental: la entrada de las primeras mujeres en el cuerpo en 1982, cinco años antes de que ella naciera. Aquella promoción, que incorporó a más de cuarenta agentes, fue clave. “Ellas fueron las que allanaron el camino, ellas fueron las que rompieron los estereotipos de que el uniforme era cosa de hombres”, destaca. Gracias a esas pioneras, afirma, las mujeres han venido a “enriquecer la organización” y a trabajar de forma conjunta con sus compañeros.

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Inmaculada, que juró su cargo el 26 de diciembre de 2019, relata que desde el primer día se sintió apoyada en la misma medida que sus compañeros varones. “En ningún caso yo me he sentido cuando he ido en un patrulla con un hombre como alguien que era inferior a él, en absoluto”, recalca. Atribuye esta experiencia positiva a la profesionalidad de sus compañeros y a la capacidad de la institución para adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades que marca la ciudadanía.

Al ciudadano le da igual si una mujer o si un hombre va a su casa, lo que le importa es que vaya un buen policía" Inmaculada Cortés Agente de la Policía Local de Málaga

La igualdad en la Policía Local de Málaga también es una realidad en el plano laboral y salarial. “Nosotras cobramos exactamente lo mismo que los hombres, es decir, los sueldos están tasados”, explica. Este principio de equidad se extiende a todos los aspectos, como el pago de las horas extraordinarias. En cuanto a la conciliación, desvela un dato revelador: actualmente, son más los hombres que solicitan reducciones de jornada para el cuidado de familiares, una situación que se explica por la mayor proporción de hombres en la plantilla.

El valor añadido en intervenciones sensibles

Si bien la competencia profesional es independiente del género, Inmaculada Cortés reconoce que la presencia femenina puede aportar un valor añadido en ciertas situaciones. “Cuando hay un servicio relacionado con una agresión hacia una mujer, sea una agresión sexual o por violencia de género, la mujer se siente más segura y más confiada con una mujer”, admite, basándose en informes de psicólogos y especialistas. Esto, sin embargo, no demerita el trabajo de sus compañeros, ya que los grupos especializados como el GRUPONA (antiguo GIP) cuentan con hombres y mujeres que realizan una “labor maravillosa”.

En última instancia, lo fundamental es la calidad del servicio. “Al ciudadano le da igual si una mujer o si un hombre va a su casa, lo que le importa es que vaya un buen policía”, reflexiona. Cortés defiende firmemente la meritocracia y la necesidad de que entren al cuerpo los aspirantes más válidos. Para contextualizar, expone que en su promoción, de 987 aspirantes, solo un 10 % eran mujeres, por lo que estadísticamente era normal que ingresaran más hombres. Finalmente, de 17 plazas, tres fueron para mujeres.

Las mujeres podemos llegar donde queramos, donde queramos" Inmaculada Cortés Agente de la Policia Local de Málaga

Su mensaje para las jóvenes que se plantean seguir sus pasos es claro y contundente: “Que siguiera adelante, siempre, que es una profesión apasionante”. Para ella, no existen profesiones de hombres o de mujeres, sino retos que cada persona puede afrontar según sus capacidades. “Las mujeres podemos llegar donde queramos, donde queramos”, insiste. A día de hoy, se siente profundamente feliz y realizada en su rol, convencida de que su lugar está en la Policía Local de Málaga. Aunque el futuro es incierto, su presente es un testimonio de vocación cumplida.