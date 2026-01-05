El frío llega con los Reyes Magos: Día helador y riesgo de nieve en La Rioja por la borrasca Francis, cabalgata con temperaturas bajo cero y viento del norte

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes, 5 de enero de 2026, un ambiente plenamente invernal en La Rioja, justo en el día de la llegada de los Reyes Magos.

El cielo se mantendrá con intervalos nubosos, sin descartar nevadas débiles dispersas, sobre todo en la zona de la sierra. Las heladas serán generalizadas, débiles en el valle y moderadas o incluso fuertes en la montaña, lo que dejará paisajes completamente blancos en cotas altas.

Temperaturas bajo cero y sensación térmica muy fría

Las temperaturas apenas variarán o serán ligeramente más bajas que en días anteriores.

En los principales municipios riojanos se esperan los siguientes valores:

Calahorra: entre -1 y 5 grados.

Haro: entre -2 y 4 grados.

Logroño: entre -1 y 5 grados.

El viento soplará del norte y noroeste, flojo en general, aunque con rachas moderadas o puntualmente fuertes en áreas expuestas, lo que aumentará la sensación de frío.

Ambiente invernal durante toda la semana

El lunes de Reyes será un día helador, con heladas intensas al amanecer y un ambiente que apenas se templará durante la jornada. Durante la semana, el tiempo seguirá plenamente invernal. El anticiclón en el Atlántico y las bajas presiones en Europa canalizarán vientos del norte, responsables de la llegada de nuevos frentes fríos.

Se espera riesgo de nevadas en cotas bajas hasta el jueves, cuando las temperaturas podrían subir ligeramente, marcando un respiro tras varios días de frío intenso.

Los Reyes Magos en Las Gaunas

Consejos para disfrutar de la Cabalgata de Reyes

Abrígate bien si vas a ver la Cabalgata de Reyes esta tarde, se esperan temperaturas cercanas a los 0 grados.

Usa ropa térmica, gorro y guantes, sobre todo para los niños.

Precaución en carreteras de montaña, donde puede haber placas de hielo y nieve acumulada.