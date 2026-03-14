SOS de la Junta al Gobierno ante la alarmante subida de precio de los carburantes: "Peor que la guerra de Ucrania"

SOS de la Junta al Gobierno ante la alarmante subida de precio de los carburantes

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado este sábado la "preocupación" de la Junta de Andalucía ante el impacto que va a tener la subida de precio de los carburantes en el sector primario a consecuencia del conflicto bélico en Irán. Por este motivo, ha pedido al Gobierno de España que aplique rebajas fiscales en estos precios, solicitud que también han llevado a cabo las organizaciones agrarias y pesqueras.

"Estimamos que las consecuencias de esta subida de precios que va a ser incluso peor que la que supuso la guerra de Ucrania", ha advertido el consejero en declaraciones a los medios en Níjar, donde a su vez ha afirmado que se necesita que el Gobierno "mueva ficha" y que ayude a los profesionales del sector en sus explotaciones y negocios.

"El medio de vida de estos profesionales se ve lastrado como consecuencia de la subida de los precios tan salvaje que estamos teniendo", ha lamentado Fernández-Pacheco, además de criticar que el Ministerio "aún no ha hecho absolutamente nada".

Por ello, el titular de Agricultura ha exigido al Gobierno central que tome medidas y que "se lo tomen en serio, porque son muchas las familias y los puestos de trabajo que están en juego".