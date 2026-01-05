Cabalgatas de Reyes Magos en La Rioja: Todos los horarios y planes para disfrutar con los niños, así recorrerán la región

Este 5 de enero, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a recorrer nuestras calles para compartir ilusión, emoción y tradición con pequeños y mayores. Desde primera hora de la mañana, los Reyes Magos se dejarán ver en distintos municipios, cumpliendo con la cita más esperada por los niños… ¡y también por muchos adultos!

En Calahorra, el día comenzará a las 10.00 horas con la recepción oficial en el Ayuntamiento, donde la corporación municipal les dará la bienvenida. Después, a las 10.30 horas, recibirán a los niños en el teatro Ideal, con entrada libre para todos los que quieran saludarles de cerca. Por la tarde, a las 18.30, arrancará la cabalgata desde Bella Vista, recorriendo Santiago, plaza del Raso, Grande, Mártires, glorieta Quintiliano y General Gallarza, hasta terminar en Julio Longinos, donde se despedirán desde el Centro Joven.

En Haro, la recepción será a las 11.00 horas en el estadio Luis de la Fuente, llegando en autobús. La cabalgata comenzará a las 18.30, pasando por el Hogar Madre de Dios, plaza Castañares de Rioja, avenida de La Rioja, calle de la Vega y plaza de la Paz.

En Alfaro, la cabalgata partirá del Planillo a las 19.00 horas, organizada por el Ayuntamiento, las asociaciones de madres y padres, la parroquia y Cruz Roja Juventud. Recorrerá Cortes, Tudela, Mayor, Burgo Viejo, Las Pozas y Alfolíes, hasta llegar a la plaza de España, donde los Reyes saludarán desde el balcón del antiguo Ayuntamiento.

En Arnedo, los Reyes serán recibidos a las 18.15 horas en el Ayuntamiento y saludarán desde la balconada antes de iniciar la cabalgata a las 18.30, que pasará por Juan Carlos I, paseo Constitución, Pío XII y Huertas, hasta la plaza de España.

En Santo Domingo de la Calzada, la llegada será en helicóptero a las 10.30 horas en las pistas de atletismo. La cabalgata por la tarde comenzará a las 19.00 horas desde la plaza Jacobea hasta la plaza de España.

En Nájera, la cabalgata arrancará a las 19.30 horas al ritmo de la Asociación Musical Najerense, recorriendo plaza de Santa María, calle del Hórreo, plaza del Mercado, puente de los Soldados, paseo San Julián, puente de Piedra, calle Mayor y Constantino Garrán, con final en Santa María la Real.

En Cervera del Río Alhama, la cabalgata saldrá a las 18.30 horas, pasando por el barrio de arriba, parroquia de Santa Ana, barrio de abajo y parroquia de San Gil, terminando en el salón de actos del Ayuntamiento.

En Lardero, los Reyes aterrizarán en helicóptero a las 12.40 horas en el campo de fútbol Ángel de Vicente, visitarán el barrio Entre Ríos y, por la tarde, a las 18.00 horas, comenzará la cabalgata desde la plaza San Pedro, recorriendo El Coso, Entrena, González Gallarza y San Marcial, finalizando a las 19.00 horas con la entrega de regalos en el polideportivo del CEIP Eduardo González Gallarza.

En Villamediana, la cabalgata recorrerá las calles del municipio a partir de las 19.00 horas.

Y en Ezcaray, la cita será igualmente mágica: el desfile recorrerá C/ Río Molinar, C/ Tenorio, Plaza del Quiosco y Plaza de la Verdura, para terminar en la Plaza del Ayuntamiento, donde Sus Majestades cerrarán la jornada con un espectáculo piromusical que pondrá el broche de oro a la ilusión de grandes y pequeños.

Una tarde mágica en toda La Rioja

En Logroño, Sus Majestades de Oriente volverán a aterrizar en Las Gaunas, y lo harán por todo lo alto, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en helicóptero, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y del Ministerio de Defensa con su batallón de maniobra 'Bhelma III', como llevan haciendo durante más de 50 años.

Si el tiempo acompaña y no hay imprevistos, el aterrizaje será sobre las 10:30 horas. Para que todos puedan disfrutarlo, las 16 puertas del estadio se abrirán a las 9:00 horas (excepto la 0, la 3 y la 6), y por cada puerta podrán entrar hasta 900 personas. Para que la espera sea más divertida, habrá un espectáculo en el interior del estadio y, como siempre, chocolate caliente y una pantalla gigante en el exterior para no perder detalle.

Novedad 2026, los Reyes Magos se dirigirán directamente a los niños y niñas desde el balcón del Ayuntamiento tras participar en el reparto del roscón solidario a las 13:00 horas.

Por la tarde llegará la gran Cabalgata de Reyes, que empezará a las 19:00 horas en el Parque de la Cometa y recorrerá las calles: Gonzalo de Berceo, Murrieta, Fuente Murrieta, avenida de Portugal, Miguel Villanueva, avenida de La Rioja, Gran Vía, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y avenida de la Paz hasta el Belén Monumental, donde los Reyes harán la adoración al Niño alrededor de las 21:15 horas.