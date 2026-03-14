Denuncian una agresión al candidato de Podemos en Castilla y León: le lanzan un cristal delante de su hijo de tres años

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado este sábado a través de sus redes sociales que un hombre le ha lanzado un cristal cuando se encontraba con su hijo. El propio candidato ha calificado la situación como “muy grave” y ha asegurado que presentará una denuncia “inmediatamente”. “Hasta aquí hemos llegado”, sentenció en su mensaje.

Desde la cuenta oficial de Podemos Valladolid han añadido más detalles, afirmando que el dirigente fue “agredido” mientras se encontraba en una caseta de la formación en compañía de su hijo de tres años. La agrupación ha confirmado que se presentará la correspondiente denuncia y que esperan la actuación de la Justicia, concluyendo con un mensaje contundente: “Ni un paso atrás frente a los propagadores de odio”.

"Ni un paso atrás frente a los propagadores de odio" Cuenta de Podemos en X

Condena unánime en Podemos

Las reacciones de sus compañeros de partido no se han hecho esperar. El portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha calificado el suceso de “intolerable", asegurando que “se están traspasando todas las líneas rojas". Además, ha reclamado que la Policía actúe con celeridad y que no exista impunidad para “acosadores y agresores”.

Se están traspasando todas las líneas rojas" Pablo Fernández Portavoz de Podemos

En la misma línea, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha mostrado todo su apoyo a Llamas y ha exigido “ninguna impunidad para los agresores ni para quienes alimentan el odio y la violencia desde las televisiones y las tribunas de poder. Basta ya”.