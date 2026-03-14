Los Querubines enamoran a Cartagena en su gran procesión

Puro amor a la Semana Santa es lo que han sacado a las calles los más de 700 escolares que han hecho realidad en Cartagena la primera procesión de los Querubines. No ha faltado ni la lluvia, uno de los mayores miedos de las cofradías cuando llega el momento de salir a las calles. Solo fueron unas gotas y la mañana ha marchado al son de la música que también han puesto los pequeños.

Con el paso propio y las marchas procesionales anunciando su inicio y su trayecto por las calles, los niños han recreado bellos momentos de la Semana Santa cartagenera; con su orden, con su flor y con su música y mucha imaginación.

Muy serias las manolas y rigurosos los miembros del piquete. Nazarenos repartiendo caramelos y portapasos alzando tronos e imágenes recreadas con materiales muy especiales, porque los han hecho en los coles.

00:00 Volumen Cerrar Maite Fernández Procesión de los Querubines

esfuerzo y trabajo conjunto

En concreto, los centros educativos participantes en la procesión son Franciscanos, Maristas, Adoratrices, San Vicente de Paul, Sagrado Corazón de Jesús y Salesianos. Los pequeños han estado ensayando su participación en la procesión, para la que han elaborado diferentes elementos creados por ellos, como sudarios o hachotes.

En cuanto al recorrido, la procesión ha salido de la Iglesia de Santa María de Gracia, como lo hacen la mayor de las procesiones en Semana Santa, y continuó itinerario por la calle del Aire, calle San Miguel, calle Jara, Plaza San Sebastián, calle Mayor, calle Cañón y volverá por la calle del Aire de nuevo hacia la Iglesia de Santa María de Gracia para su recogida con la Salve.

Una representación de las cuatro cofradías organizada por el Ayuntamiento, La UCAM y la Junta de cofradías que ha salido a las mil maravillas.

Maite Fernández Imagen de los tronos

Más agenda de cuaresma

Con la recogida de la procesión de los querubines ni mucho menos ha terminado la jornada para las cofradías. Dentro de la apretada agenda prosiguen los actos para la cofradía del Resucitado con la presentación de una revista histórica.

En el caso de la cofradía marraja y en torno a la Agrupación de los portapasos de la Piedad, la gran final del concurso de Saetas. Un musical es el plan de los jóvenes californios.

Esta tarde noche también recibirá homenaje la Virgen de la Soledad del Calvario, porque mañana será su Romería.