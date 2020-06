El Ayuntamiento de Logroño oferta diez ludotecas de verano, con 24 plazas cada una, que se llevarán a cabo desde el 6 de julio hasta el 4 de septiembre para apoyar a las familias y la conciliación. En ellas podrán participar niños y niñas empadronados en Logroño nacidos entre los años 2013 y 2008.

El Consistorio mantendrá las ludotecas municipales de verano pero buscará espacios amplios alternativos para las que, por su reducido espacio, no puedan cumplir con las medidas de seguridad impuestas por la pandemia de coronavirus.

El programa 'Ludotecas en Vacaciones Verano 2020', debido a la pandemia de la Covid-19, ha establecido una ratio general de una profesional cada 8 menores. Los grupos se harán por bloques de edad para buscar la homogeneidad y facilitar su implicación en la dinámica. Cada grupo llevará una dinámica propia, potenciando el trabajo en grupos estables; mismos niños con la misma monitora, con actividades rotativas, para no coincidir en espacios, y con mismos juguetes adaptados a su edad y susceptibles de desinfección

El total inicial de menores será de 24 por ludoteca, siendo preciso disponer de espacios complementarios para mantener un distanciamiento básico entre ellos. En La Oca, El Desván y El Trenecito que tienen salas de juego y superficies más limitadas, se han buscado espacios complementarios cercanos. Este verano el programa incluye también la ludoteca de Concilia que se desarrolla en el Torreón del Centro Cívico de Lobete.

Este año se establecerán una serie de recomendaciones y protocolos de actuación que se pondrán en conocimiento de las familias y serán de obligado cumplimiento: para acogida y salida, ante situaciones médicas, pautas de protección, etc, para reducir riesgos ante el Covid-19.

El Programa de actividades de Ludotecas en Vacaciones de Verano 2020 se llevará a cabo por turnos desde el 6 de julio hasta el 4 de septiembre de 2020, en el horario de 7,45 a 15,15 por turnos.

Las inscripciones está previsto que se abran la semana que viene. Este año, como novedad, en el proceso de inscripción se dará prioridad a familias en las que ambos progenitores o tutores legales trabajen y no puedan contar con ayuda externa para el cuidado de sus hijos o hijas, familias monoparentales, de acogida, víctimas de violencia de género y familias numerosas. La asignación de plazas se hará atendiendo a la renta per cápita de la unidad familiar, ordenando de menor a mayor renta per cápita las solicitudes presentadas.

Las solicitudes está previsto que se puedan realizar a partir de la próxima semana, facilitando todos los datos personales completos necesarios a través de la página web municipal, sede electrónica, www.logroño.es/ludotecas.

Para evitar la brecha digital para aquellas familias que no puedan realizar la tramitación digital se establecerán citas previas en las ludotecas, que deberán ser concertadas telefónicamente, para facilitarles la documentación y los trámites en horario de mañana de 8:00 a 15:00 horas.

La solicitud se cumplimentará, con los permisos para acceder a sus datos de renta y la declaración jurada de que ambos progenitores están en situación laboral activa y remitirlo a ludotecas@logro-o.org, junto con el resto de documentos acreditativos que se solicitan en cada caso.

Una vez cumplidos los requisitos previos, los listados provisionales se publicarán a partir del 29 de junio, a las 15,00 horas, en la web de cada ludoteca y en la del Ayuntamiento de Logroño.

Los listados definitivos se publicarán el 2 de julio. Será necesario confirmar la plaza telefónicamente, por whatsapp o correo electrónico y aportar la información sobre el proceso de pago pertinente.

En caso de quedar plazas vacantes para algún turno, se anunciará en cada ludoteca el 3 de julio a las 15,00 horas. Se procederá a completar las mismas por orden de solicitud a partir del 3 julio a las 18,00 horas en cada ludoteca. El trámite se realizará completo en ese momento incluido el pago que deberá hacerse con tarjeta bancaria.