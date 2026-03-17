Francis Paniego, el chef con tres Estrellas Michelín, pregona la Semana Santa de Santo Domingo de la Calzada: La herencia de Marisa Sánchez más allá de los fogones

El chef riojano Francis Paniego ha sido el elegido para pronunciar el Pregón de la Semana Santa calceatense. El acto tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo, a las 20:00 horas, en la Iglesia del Convento de San Francisco, dando así el pistoletazo de salida a unas celebraciones que se prolongarán hasta el domingo 5 de abril con la procesión del Cristo Resucitado.

santodomingoturismo.es Claustro del convento de San Francisco.

Un referente de la gastronomía española

Paniego es una referencia indispensable de la cocina riojana y un claro exponente de la gastronomía española. Su restaurante en Ezcaray, El Portal del Echaurren, cuenta con dos estrellas Michelín y tres Soles en la Guía Repsol, y en Andorra, su restaurante Ibaya suma desde 2021 una estrella Michelín. A lo largo de su carrera ha acumulado importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina de España en 2012, el de Hijo Predilecto de Ezcaray en 2014 o el Premio al Chef de L’Avenir en 2015.

COPE Francis Paniego, pregonero de la Semana Santa de Santo Domingo de la Calzada

la herencia de marisa más allá de los fogones

La elección del cocinero para este pregón responde a su sello personal, caracterizado por el respeto a los valores y a la tradición. El propio chef ha reconocido en el pasado el fuerte arraigo de las costumbres católicas en su familia, una herencia directa de su madre, Marisa, fallecida en 2018 y también Premio Nacional de Gastronomía en 1987. Esta conexión le llevó a participar en 2019 en una edición del programa 'La Última Cena', donde prestigiosos chefs reinterpretaban el conocido episodio evangélico.

COPE Marisa Sánchez, uno de los grandes referentes gastronómicos en La Rioja

Año Jubilar Franciscano

La Semana Santa de este año tiene un significado especial al coincidir con la celebración del Año Jubilar Franciscano, convocado por el Papa León XIV. Este jubileo conmemora el 800 aniversario del tránsito de San Francisco de Asís (1226-2026) y se extenderá hasta el 10 de enero de 2027. Durante este periodo, los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones habituales y visitando cualquier iglesia franciscana en el mundo.

Santo Domingo de la Calzada ya prepara su Semana Santa 2026.