Estos son los efectos ocultos del cambio de hora: "Irritabilidad, cansancio y peor descanso"
Un psicólogo explica las claves de este desajuste biológico, desde la irritabilidad y el cansancio hasta los consejos para una adaptación más rápida
Pamplona
El cambio de hora de esta semana supone más que simplemente adelantar los relojes y perder una hora de sueño. Se trata de un desajuste que afecta directamente a nuestro organismo y estado de ánimo. Según explica Alfonso Chavarri, psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza en Navarra, nuestro cuerpo necesita un periodo de adaptación a este nuevo ciclo de luz que, aunque breve, puede generar ciertos síntomas pasajeros.
El reloj biológico, a examen
El ser humano se rige por ritmos biológicos internos que se sincronizan con la luz solar. 'Nuestro cerebro detecta cuando hay poca luz, y cuando hay poca luz, pues hay que ir a dormir', señala Chavarri. Para ello, el cerebro libera melatonina, una neurohormona que induce el sueño. Con el cambio horario, este ciclo se desajusta. El anochecer se retrasa y, aunque el reloj marque la hora de dormir, el cerebro sigue recibiendo luz, lo que dificulta la secreción de melatonina y, por tanto, la conciliación del sueño.
Este desajuste se manifiesta con síntomas como una mayor irritabilidad, falta de concentración, cansancio o un sueño de peor calidad. El experto subraya, sin embargo, que no es algo preocupante. 'Esto se va a resolver naturalmente, pues, en 4 o 5 días, una semana', afirma. Es el tiempo que el organismo necesita para volver a sincronizarse con el nuevo horario.
Grupos más vulnerables
Aunque la mayoría de las personas transitan este cambio sin mayores problemas, Chavarri apunta que 'puede afectar un poquito más a niños y puede afectar un poquito más a personas más mayores'. Esto se debe a que sus mecanismos de adaptación biológica pueden ser más lentos. También las personas que ya padecen alguna enfermedad mental pueden experimentar los síntomas de forma algo más acusada.
En algunos casos, este periodo de adaptación se relaciona con la conocida como astenia primaveral, un trastorno adaptativo que tampoco tiene entidad clínica pero que se manifiesta con una sensación general de menor energía y apatía.
Estrategias para una rápida adaptación
Para facilitar este proceso, el psicólogo recomienda varias pautas. La primera es 'no preocuparnos', ya que es una respuesta natural del cuerpo. Además, sugiere 'hacer ejercicio físico', que ayuda a regular el organismo y genera endorfinas asociadas al bienestar, y cuidar la alimentación con comidas más ligeras, como frutas y verduras.
La higiene del sueño es fundamental. Chavarri insiste en la importancia de mantener una rutina, acostándose y levantándose a la misma hora. Un error común es el uso de pantallas antes de dormir. 'Le estás diciendo a tu cerebro que es de día y de día no se duerme', advierte, ya que la luz de los dispositivos inhibe la producción de melatonina. Por ello, recomienda abandonar móviles y tabletas al menos una hora y media antes de ir a la cama.
Finalmente, el psicólogo aboga por un horario fijo durante todo el año para evitar estos desajustes. 'Yo abogaría por tener una hora y no cambiarla', concluye, insistiendo en que si los síntomas de cansancio o apatía persisten más allá de una semana, es recomendable consultar a un profesional.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.