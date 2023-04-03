Podcast Semana Santa Pacense: 01.- Dulce Nombre de María (Sábado de Pasión)

La Hermandad de Jesús Obrero y Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María se funda en el 2012 en el popular barrio del Cerro de Reyes. En un principio la Hermandad únicamente contaba con la imagen de gloria de Jesús Obrero y cuya advocación da nombre a la parroquia.

La Hermandad siempre está inmersa en actividades y obras sociales que mejoren o ayuden a las personas más desfavorecidas de su barrio. La Parroquia siempre estará vinculada con la tragedia sucedida en Badajoz en 1997, cuando una riada produjo víctimas mortales y cientos de damnificados, la mayoría de ellas vecinos del barrio.

Uno de los mayores acontecimientos en su corta historia y que siempre le acompañará, se produjo en el año 2012, cuando por primera vez recibió la visita de la Nuestra Señora de la Soledad (patrona de Badajoz) con motivo de su coronación canónica. Jesús Obrero salió a su encuentro en una parihuela cedida por el Cristo de la Paz, junto a miles de personas, para recibirla y acompañarla por el barrio hasta la parroquia de Jesús Obrero, donde se realizaron numerosos actos.

Tras esta visita, Manuel Malagón, párroco de Jesús Obrero, se propuso y de la mano de varios vecinos, crear una Hermandad para su barrio que durante años estaba demandando. El objetivo principal de la hermandad es poder procesionar y realizar estación de penitencia a la S.I. Catedral Metropolitana de Badajoz en la Semana Santa. Hasta entonces procesiona el Sábado de Pasión.

El domingo 6 de noviembre de 2022 y con motivo del 25º aniversario de la riada, La Virgen del Dulce Nombre de María, realizó una salida extraordinaria hasta el pico de los tres arroyos