Los cazadores españoles plantan cara a Bruselas y defienden la caza de la codorniz con datos propios

La Real Federación Española de Caza (RFEC) y las federaciones autonómicas han valorado positivamente el respaldo de varias comunidades autónomas al sector frente a las posibles restricciones en la caza de la codorniz que se plantean desde Europa. El presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha defendido que cualquier limitación debe basarse en evidencias científicas y adaptarse a la diversidad territorial de España.

El proyecto Coturnix como aval

El sector cinegético basa su defensa en los datos del proyecto Coturnix, una iniciativa de la fundación Artemisan en la que han colaborado miles de cazadores. Según Escandell, "los datos técnicos acreditan que no existen los argumentos para pedir estas medidas tan drásticas". El informe del proyecto confirma que la población de codorniz es estable y que su caza es compatible con la conservación de la especie.

Este proyecto se fundamenta en un método de escucha activa que, según defienden, detecta entre tres y seis veces más ejemplares que el método pasivo empleado por el consorcio científico que asesora a la Comisión. Escandell subraya que los excedentes poblacionales confirman que la caza de la codorniz es sostenible. Además, remarca que el propio informe del consorcio europeo indica que la tendencia de la especie "ha sido estable durante los últimos 10 años".

ABC Josep Escandell, presidente de la Federación Española de Caza

La caza de la codorniz es sostenible" Josep Escandell Presidente de la Federación Española de Caza

Los cazadores, pieza clave en la conservación

Desde la federación se insiste en que los cazadores son fundamentales para la supervivencia de la codorniz, una especie muy dependiente de los hábitats agrícolas. Escandell ha explicado que el colectivo incentiva a los agricultores para que mantengan "prácticas agrícolas respetuosas con la especie", algo clave ante la baja rentabilidad de la agricultura.

La caza también resulta decisiva para la investigación, ya que "hay una serie de datos y de parámetros que solo se pueden estimar con las capturas de caza". El análisis de sangre o muestras de alas, que solo pueden obtenerse de los ejemplares capturados, es fundamental para tener un pleno conocimiento de la especie.

El Ministerio conoce la responsabilidad y el compromiso del sector cinegético y debe trasladar con claridad esta realidad a Bruselas" Josep Escandell Presidente de la Federación Española de Caza

Apoyo autonómico y diálogo con el Ministerio

En una carta enviada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), varias comunidades autónomas han mostrado su preocupación por la posible adopción de restricciones injustificadas. Desde la RFEC señalan que esta implicación "demuestra que existe una preocupación compartida".

El Ministerio, que ha colaborado con el proyecto Coturnix, ha transmitido a Europa que los datos españoles apuntan a que las capturas son sostenibles. Escandell ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a tomar "medidas de contención y de precaución, pero no de una manera drástica como sería la moratoria". En este sentido, ha recordado que las autonomías ya han aplicado reducciones de capturas, jornadas y cupos en los últimos años, precisamente cuando la población de codorniz se ha demostrado estable.

LA CAZA DE LA TÓRTOLA

La Junta de Extremadura ha abierto el periodo para que los cotos interesados se inscriban en el inventario de participantes en el Plan de Caza Adaptativa de la Tórtola, según recoge el Diario Oficial de Extremadura del 25 de marzo. La inscripción puede formalizarse rellenando el formulario disponible en la web oficial extremambiente.juntaex.es. Los cotos que se den de alta estarán obligados a realizar censos de tórtola europea (Streptopelia turtur) mediante recorridos a pie de observación y escucha en mayo y junio. También tendrán que poner en práctica al menos dos medidas de gestión del hábitat a elegir entre mantenimiento de la siembra existente, recuperación de bosques y arbustos del entorno, establecimiento de puntos de agua o aporte de alimento suplementario.

Junta de Extremadura



La aplicación de las medidas elegidas será supervisada por técnicos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, cuya resolución detalla que el cupo regional de capturas se repartirá entre aquellos cotos que cumplan los requisitos exigidos. Una resolución posterior concretará las condiciones de caza, cupos, precintado digital y otros requisitos de control y seguimiento. El Plan adaptativo de caza sostenible busca seguir avanzando hacia un modelo sostenible que ayude a la recuperación de las poblaciones de tórtola común, una especie migratoria y cinegética muy apreciada por los cazadores.