Semana Santa de Logroño 2026: Recorridos, horarios y todas las procesiones del 29 de marzo al 5 de abril

La Semana Santa de Logroño 2026 ya tiene calendario, recorridos oficiales, horarios y actos de todas las procesiones, entre el 29 de marzo (Domingo de Ramos) y el 5 de abril (Domingo de Resurrección).

La programación incluye procesiones históricas, actos litúrgicos muy arraigados y algunas novedades respecto al año pasado, especialmente en los recorridos y horarios de algunos de los momentos más esperados.

Cartel Semana Santa de Logroño 2026

Novedades en la Semana Santa de Logroño 2026

La organización ha introducido varios cambios importantes respecto a la edición anterior:

Nuevo recorrido para la procesión del Domingo de Ramos, que este año se celebrará íntegramente dentro del Casco Antiguo.

La Procesión del Encuentro del Miércoles Santo se adelanta una hora, para facilitar la participación y el seguimiento del acto.

La procesión de la Flagelación del Martes Santo cambia completamente su itinerario, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Estos ajustes buscan mejorar la logística de las procesiones, la seguridad y la visibilidad de los actos, en una celebración que cada año reúne a miles de personas.

Domingo de Ramos



Programa completo de la Semana Santa de Logroño 2026

Domingo de Ramos – 29 de marzo

El inicio oficial de la Semana Santa llega con la tradicional bendición de los ramos y la procesión que recorre el corazón histórico de la ciudad.

Misa: 10:00 horas en la Concatedral de Santa María de la Redonda

Bendición de ramos: 11:15 horas

Salida de la procesión:

11:30 horas desde la Plaza del Mercado

Recorrido:

Portales → San Bartolomé → Amós Salvador → Herrerías → Travesía de Palacio → Marqués de San Nicolás → Sagasta → Portales → Plaza del Mercado.

Final: Plaza del Mercado.

Lunes Santo – 30 de marzo

Vía Crucis penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo

Salida: 20:00 horas desde la Concatedral de La Redonda

Recorrido:

Portales → Plaza de Amós Salvador → San Bartolomé → Herrerías → Travesía de Palacio → Marqués de San Nicolás → Puente de Piedra → Carretera de Navarra.

Final:

Cementerio Municipal de Logroño

Una de las imágenes más admiradas de la Semana Santa de Logroño

Martes Santo – 31 de marzo

Este día incluye dos procesiones diferentes organizadas por distintas cofradías.

Santo Rosario del Dolor (Cofradía de la Santa Cruz)

Salida: 20:00 horas desde la Plaza de San Bartolomé

Recorrido:

San Bartolomé → Herrerías → Travesía de Palacio → Marqués de San Nicolás → Sagasta → Portales → Plaza del Mercado → Caballerías.

Final: Plaza de San Bartolomé.

Vía Crucis procesional de la Flagelación

Salida: 20:30 horas desde la Iglesia de Santa Teresita

Recorrido:

Somosierra → Menéndez Pelayo → Pérez Galdós → Lardero → Somosierra → María Teresa Gil de Gárate → Huesca → Menéndez Pelayo → Somosierra.

Final: Iglesia de Santa Teresita.

SEMANA SANTA Imagen de la guía cofrade infantil

Miércoles Santo – 1 de abril

Es uno de los días más simbólicos y seguidos de la Semana Santa logroñesa. Limpieza y veneración del Cristo Yacente

Hora: 12:00 horas

En la Capilla de los Ángeles de la Concatedral de La Redonda se realizará el tradicional acto de limpieza del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, que requiere invitación previa.

A partir de las 12:30 horas aproximadamente comenzará la veneración pública de la imagen. Procesión del Encuentro

Uno de los momentos más emocionantes de la Semana Santa de Logroño.

Veneración pública de la imagen

Salida de las imágenes: 21:00 horas.

Dos procesiones parten desde templos diferentes:

Nazareno – desde la Iglesia de Santiago el Real

Recorrido: Santiago → Mayor → Martínez Zaporta → Portales → González Gallarza → Muro de la Mata.

Soledad – desde la Concatedral de La Redonda

Recorrido: Portales → Muro del Carmen → Muro de la Mata.

El encuentro:

22:00 horas en la esquina de Muro de la Mata y Marqués de Vallejo.

Tras el acto, ambas imágenes continúan juntas por:

Marqués de Vallejo → Hermanos Moroy → González Gallarza.

Regreso:

Nazareno: Plaza Martínez Zaporta → Marqués de San Nicolás → Santiago.

Soledad: Portales → Plaza del Mercado.

El encuentro en Logroño

Jueves Santo – 2 de abril

Es el día con más procesiones en las calles de Logroño, con varios actos a lo largo de la tarde y la noche.

Procesión de las Siete Palabras

Inicio: 19:15 horas desde el Colegio Escuelas Pías

Recorrido:

Escuelas Pías → Doce Ligero → Avenida de la Paz → Muro de Cervantes → Portales → González Gallarza → Bretón de los Herreros → Muro de la Mata → Muro del Carmen → Muro de Cervantes → Avenida de la Paz → Doce Ligero.

Final: Colegio Escuelas Pías. Vía Crucis de Nuestra Señora de la Piedad

Salida: 19:30 horas desde la Iglesia de Valvanera

Recorrido:

Vitoria → Murrieta → Portales → Once de Junio → Siervas de Jesús → Saturnino Ulargui → Gran Vía → Chile → Vitoria.

Final: Iglesia de Valvanera.

Procesión Jesús Camino del Calvario

Salida: 20:00 horas desde la Iglesia de Santiago el Real.

Recorrido:

Santiago → Marqués de San Nicolás → Plaza Martínez Zaporta → Portales → Once de Junio → Marqués de San Nicolás → Santiago.

Sagrado Momento del Descendimiento de Cristo

Salida: 22:00 horas desde la Iglesia de Santa María de Palacio

Recorrido:

Mayor → Avenida de Viana → Hospital de La Rioja → Rodríguez Paterna → La Cadena → Herrerías → San Bartolomé → Amós Salvador → Portales → Plaza del Mercado → Sagasta → Mayor.

Procesión del Silencio y Dolor de María Magdalena

Salida: 00:00 horas desde la Concatedral de La Redonda (noche del jueves al viernes)

Recorrido:

Plaza del Mercado → Marqués de Vallejo → Hermanos Moroy → Gallarza → San Agustín → Plaza de San Agustín → Portales.

Viernes de Dolor en Logroño

Viernes Santo – 3 de abril

Es el día más solemne y multitudinario, marcado por la gran procesión que reúne a todas las cofradías de la ciudad.

Vía Crucis y traslado del Santo Cristo de las Ánimas

Vía Crucis: 12:00 horas

Salida de la procesión: 13:00 horas desde la Iglesia de Palacio.

Recorrido:

Mayor → Puente → Avenida de Viana → Rodríguez Paterna → Portales → Plaza del Mercado.

Final: Concatedral de La Redonda.

Magna Procesión del Santo Entierro

La procesión más importante de la Semana Santa logroñesa.

Salida: 19:30 horas desde la Plaza del Mercado.

Recorrido:

Plaza del Mercado → Portales → Rodríguez Paterna → Avenida de Viana → Mayor → La Merced → Portales.

Final: Plaza del Mercado.

Limpieza del Cristo Yacente del Santo Sepulcro

Domingo de Resurrección – 5 de abril

La Semana Santa se despide con la celebración de la Procesión del Cristo Resucitado.

Misa: 11:00 horas en el Cementerio Municipal.

Salida de la procesión: 12:00 horas.

Recorrido:

Cementerio → Carretera de Navarra → Puente de Piedra → Avenida de Viana → Capitán Gaona → Colegio Compañía de María.

Final: Colegio Compañía de María (Enseñanza).

La procesión del Santo Cristo Resucitado, bajo una fina lluvia, culmina la Semana Santa logroñesa

Una tradición que llena las calles de Logroño

La Semana Santa de Logroño se ha consolidado como uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la ciudad, con la participación de numerosas cofradías, bandas y cientos de cofrades.

Durante esos días, el Casco Antiguo se convierte en el epicentro de la tradición, con miles de vecinos y visitantes que acompañan las procesiones, creando un ambiente único de silencio, emoción y devoción.

Las calles empedradas, el sonido de los tambores y la iluminación de los pasos convierten la ciudad en un gran escenario de tradición, historia y fe.