Anguiano da un salto al futuro con un centro de innovación para su alubia: Crece la demanda de un producto riojano de calidad y así se da respuesta

La alubia de Anguiano, reconocida como Denominación de Origen Protegida (DOP) desde 2021, ha dado un paso decisivo para consolidar su futuro. Ya está en marcha el nuevo Centro de Innovación y Selección de Legumbres de la Sierra Riojana en Anguiano, un proyecto diseñado para profesionalizar el sector y aumentar la producción. Actualmente, la producción anual ronda los 30.000 kilos en unas 30 hectáreas, cifras insuficientes para una demanda que es 'mucho más alta'.

Del mantel a la selección óptica

Hasta ahora, el proceso de selección de la alubia era totalmente artesanal, un obstáculo que limitaba el crecimiento de la producción. Nacho Ruiz, director técnico de la DOP, explica que la selección se hacía de forma manual, 'con el ojo de nuestros mayores seleccionando sobre un mantel'. Este método tradicional, además de suponer un cuello de botella, generaba dudas en los organismos europeos. 'La Unión Europea nos decía que cómo teníamos los ojos de todos los mayores un poco homologados', comenta Ruiz.

El centro incorpora tres máquinas que automatizan y profesionalizan esta tarea. Primero, una máquina de cribas realiza una limpieza inicial, eliminando restos de cañas o alubias rotas. A continuación, una mesa densimétrica utiliza aire y vibración para descartar los granos vacíos. La fase final recae en una seleccionadora óptica, la joya del centro, que 'mediante un láser ve el color óptimo de la alubia y selecciona solo la que está en el color óptimo para poder vender bajo la DOP'.

La selección se hacía de forma manual y ahora avanzamos con estas máquinas que incrementan la producción y la rentabilidad Nacho Ruiz Técnico DOP Alubia de Anguiano

Más producción y futuro para la sierra

El nuevo centro, liderado por la asociación de cultivadores y cofinanciado por el Gobierno de La Rioja, presta servicio a los 34 cultivadores profesionales actuales. El objetivo es que puedan ampliar sus explotaciones y, sobre todo, atraer a nuevos productores. Al liberarles de las 'muchas horas de trabajo' que exigía la selección manual, 'el productor puede poner más hectáreas', señala Ruiz. Esto se presenta como una oportunidad para fijar población y ofrecer un medio de vida a los jóvenes que apuestan por quedarse en la sierra.

El 80% de la legumbre que se come en este país viene de fuera pero la demanda de legumbre de calidad es muy alta, está creciendo" Nacho Ruiz Técnico DOP Alubia de Anguiano

DOP Alubia de Anguiano La alubia, un tesoro en el campo riojano

A pesar de que su precio es mayor por la calidad y la mano de obra que requiere, la demanda de la alubia de Anguiano no deja de crecer. En este sentido, el director técnico de la DOP recuerda un dato clave sobre el mercado nacional. Además, el centro asegura la calidad sanitaria del producto final, aplicando un tratamiento de congelación que elimina cualquier plaga, como la del gorgojo, garantizando que el grano llega al consumidor en perfectas condiciones.

Pese a la modernización, la esencia de la alubia de Anguiano permanece ligada a su origen. La calidad del producto, según Ruiz, viene dada 'por dónde se está produciendo y cómo se está produciendo'. Es un cultivo manual, en suelos pobres y cascajosos, que da como resultado 'una alubia pequeña y de una piel muy suave que al cocer se convierte en un manjar'.