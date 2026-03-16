Descubre cuáles son los 4 tramos más peligrosos de las carreteras riojanas

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado los 295 tramos de carreteras más peligrosos de España, localizados en un total de 67 vías repartidas por 45 provincias. El informe, que analiza la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2020-2024, revela que estos puntos negros tienen un Índice de Peligrosidad Medio (IPM) al menos diez veces superior al de la media nacional, que se sitúa en 8,2.

Demasiados 'puntos negros'

El estudio de AEA destaca que, aunque el IPM general no ha variado respecto al quinquenio anterior, "todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir". La organización advierte que la falta de presupuesto puede demorar las actuaciones en estas infraestructuras. Por ello, consideran fundamental que los conductores conozcan su ubicación para extremar las precauciones.

En conjunto, durante los últimos cinco años, en estos 295 kilómetros de carreteras se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de carácter leve. Para la selección de estos tramos, AEA ha considerado aquellos con un Índice de Peligrosidad Medio igual o superior a 82, lo que supone multiplicar por diez la media nacional.

Guardia Civil Carretera N-232 a la altura de Foncea

Las carreteras convencionales más peligrosas de la rioja

En el análisis por tipo de vía, las carreteras convencionales acumulan los tramos más peligrosos. Los puntos kilométricos 55 y 59 de la N-632 en Asturias, que conecta Villaviciosa con Gijón, presentan el índice de peligrosidad más elevado, superando en 167 veces la media nacional. En el caso de La Rioja, se han localizado cuatro tramos peligrosos: dos en la N-232 (km 425 y 463), uno en la N-111 (km 274) y otro en la N-120 (km 23).

Sin embargo, el informe señala el kilómetro 0 de la autovía A-77a, en Alicante, como el tramo que más siniestros y víctimas ha registrado en toda la red, con 93 accidentes y 141 víctimas. Le siguen de cerca otros puntos como el kilómetro 17 de la autovía T-11 en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas, y el kilómetro 12 de la A-55 en Pontevedra, con 57 accidentes y 95 víctimas.

Crece el riesgo en las autopistas de peaje

A pesar de que las autopistas de peaje son consideradas las infraestructuras más seguras, su índice de peligrosidad ha aumentado una décima en 2024 respecto al año anterior. El informe ha localizado 100 tramos en estas vías con índices que duplican la media nacional de su categoría (4,4). En estos puntos se han registrado 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría leves (789).

El tramo de autopista de peaje con el mayor índice de peligrosidad (74,3) se encuentra en el kilómetro 17 de la AP-41, en Toledo, superando en 16 veces la media. Por otro lado, el punto con más accidentes y víctimas es el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, con 42 accidentes y 62 víctimas. En La Rioja, todos los tramos señalados pertenecen a la AP-68, en los puntos kilométricos 79, 81 y 150.

España cuenta con una red de 165.832 kilómetros de carreteras. De estos, 26.525 kilómetros son gestionados por la Administración Central y soportan más del 53% del tráfico total. Con 17.691 kilómetros de vías de gran capacidad, nuestro país se mantiene como líder de la Unión Europea en este tipo de infraestructuras, por delante de Alemania.