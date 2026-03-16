La manzanilla de Barbadillo conquista la Feria de Sevilla en Miami y el rebujito se convierte en protagonista

La Feria de Sevilla en Miami ha celebrado su séptima edición consolidándose como uno de los eventos culturales más singulares de la comunidad española en Estados Unidos. Más de 40 casetas, varios escenarios dedicados a espectáculos y una amplia oferta de ocio y restauración han reunido a más de 10.000 asistentes durante una jornada que trasladó el ambiente de la feria sevillana al sur de Florida.

El rebujito, protagonista en todas las casetas

La edición de este año ha contado con una novedad destacada: la participación por primera vez de Bodegas Barbadillo. Gracias a un acuerdo con la organización del evento, su manzanilla estuvo presente en todas las casetas de la feria.

Barbadillo en la Feria de Sevilla en Miami

La Manzanilla Barbadillo de Exportación se convirtió así en uno de los vinos protagonistas de la celebración y en el ingrediente esencial para preparar el tradicional rebujito, una de las bebidas más representativas de la Feria de Abril de Sevilla.

Una relación histórica con Estados Unidos

La presencia de Barbadillo en Miami también tiene un fuerte componente histórico. La bodega sanluqueña comenzó a comercializar su manzanilla en Estados Unidos en 1827, apenas seis años después de su fundación en Sanlúcar de Barrameda, lo que demuestra su temprana vocación internacional.

El director global de Marketing y Comunicación de Bodegas Barbadillo, Álvaro Alés, destacó el valor simbólico de esta participación.

Para nuestra bodega, es un honor especial estar presentes en un evento que celebra una de las fiestas más emblemáticas de España. En la Feria de Sevilla la manzanilla es una parte esencial de la celebración” Álvaro Alés Director global de Marketing y Comunicación de Bodegas Barbadillo

Un punto de encuentro para la comunidad española

La feria reunió también a empresas españolas con presencia internacional que aprovecharon el evento para dar a conocer sus productos y fortalecer vínculos con la comunidad empresarial y cultural de Florida.

Entre las autoridades asistentes estuvo la cónsul general de España, Belén Alfaro, quien quiso respaldar una cita que simboliza el creciente vínculo cultural y económico entre España y la comunidad hispana del sur de Florida.

Rebeca Calvet, Teresa Soto, Johana De Jhong, Belén Alfaro, Alvaro Alés y Sara Valencia.

Antes de la celebración principal, la residencia de la cónsul acogió un cóctel institucional con representantes de la comunidad española, organizadores y empresas colaboradoras. La velada estuvo marcada por la música flamenca y la gastronomía andaluza, acompañadas por Manzanilla Solear, una de las referencias más emblemáticas de la bodega.

Reconocimiento institucional al evento

Durante la jornada también estuvo presente la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien recorrió las casetas junto a la cónsul y miembros de la organización. La alcaldesa calificó el evento como “el mejor del sur de Florida”.

La alcaldesa del Condado Miami-Dade entrega la proclamación a Rebeca Calvet.

Además, entregó una proclamación oficial que declara el Día de la Feria de Sevilla en Miami, un reconocimiento que recibió en nombre de la organización Rebeca Calvet.

Una feria con espíritu sevillano

Uno de los rasgos que distingue a esta feria es que muchas de las casetas no pertenecen a empresas, sino a grupos de amigos que se organizan para montar su propio espacio, reproduciendo el modelo tradicional de la Feria de Abril.

Para Álvaro Alés, que también forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Sevilla (ATICA), ese modelo explica el éxito del evento. “Este sistema basado en la iniciativa de grupos de amigos es lo que ha hecho única a la Feria de Sevilla. Ver cómo ese mismo espíritu se reproduce al otro lado del Atlántico demuestra la fuerza cultural de una tradición que ya pertenece al mundo”, afirmó.