Los médicos de Canarias, bajo presión por las bajas laborales: "Cerca de un 30 % de los pacientes miente"

La presión por las bajas médicas se ha convertido en un grave problema para los facultativos, que se ven condicionados a la hora de tomar decisiones por miedo a las represalias de los pacientes. Así lo ha denunciado en 'Herrera en COPE Canarias' una doctora agredida en un centro de salud de Tenerife, que, bajo el nombre ficticio de María, ha revelado que la situación es límite: calcula que "aproximadamente entre un 20 % y un 30 % de los pacientes que tengo están mintiendo" sobre su patología para conseguir una baja. "No podemos hacer otra cosa, porque si intentamos actuar, pues vienen este tipo de agresiones", ha lamentado.

Una propuesta de alta, el detonante

El caso de María es un ejemplo de la violencia verbal y las coacciones que sufren los sanitarios. Todo comenzó cuando le comunicó a una paciente de 24 años, que llevaba cinco meses de baja por "una discusión que tuvo en su trabajo", la propuesta de alta de la mutua. La reacción fue inmediata: "Hubo ya una tensión y una agresividad verbal por teléfono; se acerca la consulta, se repite", ha relatado la doctora. La situación se volvió tan tensa que le provocó un pico de ansiedad e hipertensión.

La paciente se negó a abandonar el centro de salud, donde en ese momento no había personal de seguridad. "Fue muy desagradable porque no se me iba de la puerta", ha explicado María. Ante la actitud agresiva de la mujer, la médico tuvo que tomar medidas drásticas: "Tuve que cerrarme con llave porque intentó entrar sin mi permiso, tuve que pasar los pacientes por la consulta del enfermero". Finalmente, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para que la paciente depusiera su actitud y se marchara.

Un problema creciente en el sistema sanitReiniciarario

Este tipo de agresiones es cada vez más frecuente. Pedro Hernández, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, ha confirmado en COPE Canarias que "cada año se va incrementando la frecuencia de las agresiones". Atribuye este aumento a un "clima social en donde todo tiene que ser la inmediatez y la rapidez" y a un sistema sanitario que "está desgastado y saturado", lo que impide cumplir con las expectativas de los pacientes.

Muchas veces te sientes desamparado y agredido"" Pedro Hernández Vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife

Hernández ha añadido que, habitualmente, los desencadenantes "suelen ser cuestiones que no tienen que ver con el propio médico", como la sobresaturación del sistema o las listas de espera. El resultado es un profundo malestar en el colectivo. "Muchas veces te sientes desamparado, te sientes agredido y sientes que el trabajo no es agradable en las condiciones en las que ahora mismo nos encontramos", ha señalado.

Pérdida de autoridad y la llamada a denunciar

Para María, parte del problema radica en una pérdida de autoridad que no solo afecta a los médicos, sino a otras profesiones como los profesores o la policía. "Ese respeto se ha perdido", ha afirmado. La doctora también ha señalado que las coacciones se dan "en todas las edades", aunque ha detectado un repunte en las peticiones de baja por salud mental entre los más jóvenes.

Ante esta realidad, Pedro Hernández ha insistido en la importancia de la denuncia. Desde el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, que recientemente ha logrado tres sentencias condenatorias por amenazas y coacciones, se anima a los facultativos a dar el paso. "Tenemos que ser firmes", ha declarado, recordando que ofrecen un equipo de abogados y defensa legal gratuita para acompañar a las víctimas en todo el procedimiento y dar visibilidad a un problema que no cesa.