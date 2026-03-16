La N-630 concentra los nueve tramos de carretera más peligrosos de Extremadura

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta con nueve de los tramos de carretera con mayor índice de peligrosidad de España, localizados todos ellos en la carretera N-630, según se desprende del informe anual elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Europa Press 20/02/2026 Mapa de la modificación del semienlace de la A-66 y la N-630 en Almendralejo

Los puntos críticos se sitúan en los kilómetros 635, 647 y 685, en la provincia de Badajoz, y en los kilómetros 445, 479, 504, 509, 542 y 568, en la de Cáceres. Todos ellos pertenecen a la citada vía nacional, que se erige como el epicentro de la siniestralidad en la región.

El punto más conflictivo se localiza en el kilómetro 635 de la N-630, en el tramo entre Mérida y Torremejía. Este punto no solo es el más peligroso, sino también el de mayor intensidad de tráfico, con una media de 4.198 vehículos diarios. Entre 2020 y 2024, ha registrado nueve accidentes con un total de 13 víctimas entre fallecidos y heridos.

El mapa de los 'puntos negros' en España

A nivel nacional, el informe de AEA ha identificado 295 kilómetros de carreteras especialmente peligrosos, repartidos en 67 vías de 45 provincias. Estos tramos tienen un Índice de Peligrosidad Medio (IPM) que es, como mínimo, diez veces superior a la media nacional, fijada en 8,2.

Todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir" Automovilistas Europeos Asociados

El estudio, que analiza la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2020-2024, revela que el índice de peligrosidad medio no ha variado respecto al periodo anterior. Sin embargo, la organización alerta de que "todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir".

Es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones" Automovilistas Europeos Asociados

Desde AEA se pone el foco en la necesidad de actuar sobre estas infraestructuras, aunque reconocen que la falta de presupuesto puede ser un obstáculo. Por ello, consideran que "es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones". En estos 295 kilómetros se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas en los últimos cinco años.

Asturias y Alicante, a la cabeza del riesgo

Aunque el foco extremeño está en la N-630, los tramos más peligrosos de España en carreteras convencionales se han localizado en Asturias, en los kilómetros 55 y 59 de la N-632, con un índice que supera en 167 veces la media nacional. Por otro lado, el informe señala el kilómetro 0 de la autovía A-77a, en Alicante, como el tramo que más accidentes y víctimas acumula, con 93 siniestros y 141 víctimas.

Guardia Civil de tráfico

A este punto le siguen otros tramos con alta siniestralidad como los localizados en la autovía T-11, en Tarragona (con 79 accidentes y 113 víctimas en su kilómetro 17), y en la autovía A-55 en Mos (Pontevedra), que ha mejorado su índice de peligrosidad en este último informe.

Las autopistas de peaje empeoran

El informe de AEA advierte de que, pese a ser las infraestructuras más seguras, las autopistas de peaje han visto aumentar su índice de peligrosidad en 2024. En el periodo analizado, se han localizado 100 tramos con índices de peligrosidad que duplican la media nacional, registrando 502 accidentes y 846 víctimas.

El tramo de autopista de peaje con el mayor índice de peligrosidad se encuentra en el kilómetro 17 de la AP-41, en Toledo. Sin embargo, es en Barcelona, en el kilómetro 14 de la B-23, donde se han contabilizado más accidentes y víctimas, con un total de 42 siniestros y 62 afectados.

España es el país de la Unión Europea con la mayor red de vías de gran capacidad, con 17.691 kilómetros de autopistas y autovías. La gestión de la red total, que suma 165.832 kilómetros, se reparte entre la Administración Central (53% del tráfico), las comunidades autónomas (41,9%) y las diputaciones y cabildos (5,1%).